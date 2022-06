Was ist DirectStorage und ist Ihr PC bereit für die nächste Generation?

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - DirectStorage ist eine Technologie von Microsoft, die dafür sorgt, dass Ihre Spiele schneller geladen werden.

Wenn dieXbox Serie Xauf den Markt kam, rühmte sie sich mit derXbox Velocity-Architekturdie den Spielern deutlich kürzere Ladezeiten ermöglichte. Damals,versprach Microsoftversprochen, die gleiche Technologie in Form von DirectStorage auf den PC zu bringen.

Jetzt ist sie ab sofort verfügbar, aber was ist das und ist Ihr System dafür bereit? Lesen Sie weiter, um es herauszufinden.

Obwohl wir alle wissen, dass NVMe-Speicher derzeit der schnellste Weg ist, um Spiele und Ihr Betriebssystem zu laden, gibt es immer noch Engpässe, die diese Leistung behindern.

Früher waren die Spiele nicht so komplex und die Dateien waren klein. Wenn heute ein Spiel geladen wird, müssen Unmengen von Texturen, Charaktermodellen, Audiodateien und vieles mehr geladen werden.

Die aktuellen Speicher-APIs sind nicht für die Bewältigung der großen Datenmengen optimiert, die durch das System geleitet werden.

Moderne Spiele sind komplex und haben viel mehr grafische Daten, die geladen werden müssen, um sie in vollem Umfang und sogar mit einer NVMe-SSD genießen zu können, aber dieser Datenfluss wird nicht vollständig optimiert.

Im Allgemeinen müssen die Daten aus Ihren Spielen von der SSD geladen, an den Arbeitsspeicher gesendet und dann von der CPU dekomprimiert werden, bevor sie zum Rendern an die Grafikkarte weitergeleitet werden. Dies belastet die CPU und verlangsamt das System, was zu einem schlechten Spielerlebnis führt.

Mit der DirectStorage-API soll sich das in Zukunft ändern, so dass selbst detaillierte Spielwelten schneller als je zuvor geladen werden können. Dies funktioniert, indem Assets in Stapel aufgeteilt werden, so dass mehrere Verarbeitungsanfragen auf einmal erfolgen können.

Das bedeutet auch, dass die Spieler endlich in der Lage sein werden, die Vorteile von Festplatten mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 7.000 MB/s voll auszuschöpfen. Man sollte jedoch bedenken, dass dies das Versprechen für zukünftige Spiele ist:

"Ab heute können Windows-Spiele mit DirectStorage ausgeliefert werden. Mit dieser öffentlichen SDK-Veröffentlichung beginnt eine neue Ära schneller Ladezeiten und detaillierter Welten in PC-Spielen, da die Entwickler die Geschwindigkeit der neuesten Speichergeräte besser ausnutzen können."

Die Spiele müssen mit DirectStorage im Hinterkopf entwickelt werden, um die Vorteile dieser Technologie zu nutzen. Derzeit gibt es noch keine Spiele, die DirectStorage unterstützen, aber es könnte in naher Zukunft dazu kommen.

Die gute Nachricht ist jedoch, dass DirectStorage sowohl mit Windows 10 als auch mitWindows 11 funktionieren wird. Sie brauchen sich also keine Sorgen zu machen, wenn Sie Windows 11 noch nicht verwenden.

Die neue DirectStorage-API verlagert die Dekomprimierungslast von der CPU auf die GPU. Dadurch wird der Prozess beschleunigt, da die Dateien bereits von der GPU gerendert werden müssen, sobald sie dekomprimiert sind, sodass sie sich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort befinden.

Das bedeutet, dass die CPU für andere Aufgaben frei ist und nicht mehr durch die Dekomprimierungsarbeit verlangsamt wird. Laut Microsoft kann dies die CPU-Belastung um bis zu 40 % verringern, was sicherlich zu einem besseren Gesamterlebnis führt.

Wie Sie vielleicht schon gemerkt haben, benötigen Sie eine ziemlich moderne Hardware, um DirectStorage optimal nutzen zu können. Dazu gehören das neueste Betriebssystem sowie eine moderne CPU und GPU. Sie brauchen nicht unbedingt einen fantastischen Gaming-PC, aber Sie brauchen eine kompatible NVMe-SSD.

DirectStorage funktioniert nicht mit herkömmlichen Festplattenlaufwerken oder 2,5-Zoll-SSDs.

Außerdem brauchst du eine DirectX 12-fähige Grafikkarte. Das sind die meisten, denn DirectX 12 wird von allen Nvidia Ampere-, Turing-, Pascal-, Maxwell-, Kepler- und Fermi-GPUs unterstützt. Wenn Sie also in den letzten paar Jahren eine Grafikkarte gekauft haben, ist alles in Ordnung.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr System die Anforderungen erfüllt und mit DirectStorage kompatibel ist, können Sie das ganz einfach überprüfen. Dazu sind allerdings ein paar Schritte erforderlich:

Registrieren Sie sich mit Ihrem Microsoft-Kontofür den Insider-Zugang. Laden Sie den Xbox Insider Hub aus dem Microsoft Store herunter Öffnen Sie den Xbox Insider Hub, klicken Sie auf den Reiter "Vorschau" und wählen Sie "Windows Gaming Preview". Gehen Sie dann zurück zum Microsoft Store und suchen Sie nach Updates Aktualisieren Sie die Xbox Game Bar-App Sobald diese aktualisiert ist, drücken Sie Win+G, um das Overlay zu starten. Gehen Sie auf die Registerkarte "Gaming Features" und sehen Sie nach, ob Ihr System validiert ist.

Wenn Sie Glück haben, sollten Ihr Grafikprozessor, Ihr Betriebssystem und Ihr Laufwerk als optimiert markiert sein. Wenn nicht, ist es vielleicht Zeit für ein Upgrade.

Sie können DirectStorage als solches nicht aktivieren, aber Ihr System muss darauf vorbereitet sein, wenn Sie es nutzen möchten.

Nur weil Ihr System DirectStorage unterstützt, heißt das leider nicht, dass es auch sofort funktioniert. DirectStorage verlangt von den Spieleentwicklern, dass sie ihre Spiele mit DirectStorage kompatibel machen.

Das erste Spiel, das DirectStorage unterstützt, ist Forspoken. Luminous Productions hat erklärt, dass das Spiel mit dieser Technologie Szenen in wenigen Sekunden laden kann. Zum Vergleich: Auf einer herkömmlichen Festplatte dauert das Laden der gleichen Szene über 20 Sekunden.

Die Zukunft sieht für PC-Spiele sicherlich rosig aus, aber wir müssen uns noch gedulden.

Schreiben von Adrian Willings.