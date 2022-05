WD_Black SN850X NVMe SSD mit spielerleichternder Technologie und "vorausschauendem Laden

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Western Digital hat einen weiteren Neuzugang zu seinem Line-up an rasend schnellen NVMe-SSDs angekündigt.

Die frisch angekündigte PCIe gen 4 SN850X NVMe verfügt über schnelle Lesegeschwindigkeiten (bis zu 7.300 MB/s), ist aber auch für Hardcore-Gamer optimiert und verspricht eine "unvergleichliche Leistung".

Auf den ersten Blick ähnelt die WD_Black SN850X den früheren Veröffentlichungen des Unternehmens, aber abgesehen von dem x im Namen gibt es auch einige andere Änderungen.

Die WD_Black SN850X verfügt über mehrere Verbesserungen, die PC-Spieler glücklich machen sollen, darunter:

Vorausschauendes Laden

Adaptives Wärmemanagement

Minimierte Latenzzeit

Eine NVMe-SSD ist bereits eine großartige Möglichkeit, das Beste aus Ihrem Spielerlebnis herauszuholen, da sie schnellere Ladegeschwindigkeiten und eine solide Leistung gewährleistet, aber die WD_Black SN850X behauptet, dass sie mit diesen spielfördernden Funktionen noch weiter geht.

Laut Western Digital können Sie das WD_Black Dashboard herunterladen und den Game Mode 2.0 aktivieren. Dadurch werden leistungssteigernde" Funktionen freigeschaltet, die Ihnen nicht nur beim Spielen, sondern auch beim Streamen, Aufzeichnen und Gewinnen Ihrer Spiele helfen werden.

Was die WD_Black SN850X so interessant macht, ist das "prädiktive Laden", das anscheinend eine intelligente Technologie nutzt, um vorherzusagen, was Sie tun werden, und Assets nach Bedarf zu laden. Die WD_Black SN850X ist also nicht nur schneller, sondern auch intelligenter.

Eine verbesserte Thermik sollte ebenfalls zur Leistung beitragen, und es wird (wie bei den Vorgängermodellen) eine Version mit Kühlkörper geben, um das Laufwerk unter Druck kühl zu halten.

Dieses Laufwerk wird ab Juli 2022 im Western Digital Store erhältlich sein. Es wird in den Formaten 1 TB, 2 TB und 4 TB verfügbar sein, die Preise werden kurz vor der Markteinführung bekannt gegeben.

Schreiben von Adrian Willings.