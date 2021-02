Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Panasonic hat sich die vielleicht wertvollste Erfindung ausgedacht: Nicobo, eine Robotersocken-Katze. Wir wünschten nur, es wäre weiter verbreitet.

Seien wir ehrlich: Katzen sind perfekt und erstaunlich und machen großartige Begleiter. Sie geben Ihnen jede Menge Liebe und Aufmerksamkeit und erfordern im Gegenzug wenig Arbeit. Die Idee, eine Katze in einen Roboter zu verwandeln, um Menschen zu helfen, die sich während der Pandemie isolieren oder sozial distanzieren und keine Katze besitzen können, sei es aufgrund von Mietverträgen, Allergien oder Kosten, ist für uns durchaus sinnvoll.

In Zusammenarbeit mit dem Michio Oka Laboratory der Toyohashi University of Technology hat Panasonic daher Nicobo entwickelt. Es ist eine Roboterkatze mit einem sockenartigen Stoffäußeren und großen, einnehmenden Augen. Wie Gizmodo berichtete , erkennt es Ihr Gesicht mit einer Kamera und hört zu und reagiert auf Ihre Stimme über Richtmikrofone. Nicobo verfügt auch über Berührungssensoren, sodass es reagieren kann, wenn Sie es berühren.

Nicobo hat einen begrenzten Wortschatz und kennt zunächst nur ein Wort. Aber es wird lernen, vollständige japanische Sätze zu sprechen und kann Kleinkindkenntnisse haben.

Die Roboterkatze von Panasonic kann nicht in Ihrem Haus herumlaufen, da sich ihre Bewegungen darauf beschränken, sich zu drehen und auf und ab zu schauen. Aber es kann furzen. Das stimmt. An Tagen, an denen es, wie es jede echte Katze sein kann, distanzierter sein kann, erzeugt es Blähungen und reagiert möglicherweise nicht so oft auf Sie wie gewöhnlich.

Wenn Sie Nicobo selbst streicheln möchten, haben wir einige schlechte Nachrichten: Panasonic plant nur, 320 Nicobos in seiner ersten Produktion herzustellen, und Vorbestellungen über eine Crowdfunding-Website sind bereits ausverkauft. Panasonic rechnet damit, Nicobo im März 2022 auszuliefern. Die Kosten betragen ca. 360 US-Dollar. Wer vorbestellt, muss etwa 10 US-Dollar pro Monat zahlen, um einige zusätzliche Funktionen wie das Pairing von Smartphones und Updates nutzen zu können.

Wir hoffen, dass Panasonic die Produktion von Nicobo ankurbeln kann, aber wir vermuten, dass dies davon abhängt, ob genügend Interesse besteht.

Schreiben von Maggie Tillman.