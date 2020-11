Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ein Großteil des Black Friday Hoopla ist möglicherweise für atemberaubende Fernseher, Flaggschiff-Smartphones und dergleichen reserviert, aber wir alle kennen die wahre Bedeutung dieses Verkaufsurlaubs - die Abholung der Körperpflegeelektronik für Männer zu einem ermäßigten Preis.

Glücklicherweise bietet Panasonic derzeit drei Rasiererangebote an, mit denen Sie genau das tun können. Ideal, wenn Sie einen Elektrorasierer der Spitzenklasse, eine günstigere Alternative oder einen Bartschneider kaufen möchten.

Das beste Angebot der drei ist zweifellos der Standard-Elektrorasierer ARC5 von Panasonic (auch als LV67 bekannt), der derzeit zum halben Preis angeboten wird und auf 99,95 US-Dollar reduziert ist.

Wenn Sie den glatt rasierten Look konstant rocken und beibehalten, ist dies der richtige Rasierer für Sie. Es verfügt über einen Rasierkopf, der sich unabhängig voneinander in 16 verschiedene Richtungen drehen lässt und gleichzeitig die Bartdichte bis zu 220 Mal pro Sekunde erfasst, um die Leistung beim Rasieren anzupassen und gleichmäßige Ergebnisse zu erzielen. Natürlich kann der ARC5 wie bei einer Nass- oder Trockenrasur verwendet werden. Mit einem Popup-Trimmer können Sie die Kanten abschneiden.

Allerdings ist nicht jeder auf dem Markt für eine so gründliche Rasur - oder vielleicht möchten Sie auch mit dem teuflischen Rabatt noch nicht so viel ausgeben.

In diesem Fall ist der Bartschneider SB40 von Panasonic wahrscheinlich die beste Wahl und wurde auch für den Black Friday stark reduziert - er ist jetzt für 99,95 USD erhältlich (gegenüber 149,95 USD). Wenn Sie oft versuchen, nur ein bisschen Stoppeln zu halten, ist dies die beste Wahl. Mit dem schnell einstellbaren Trimmer-Zifferblatt und dem Kammaufsatz erhalten Sie 19 Präzisionseinstellungen, mit denen Sie so lange formen und detaillieren können, bis Ihr Gesicht zufrieden ist.

Wenn Sie mehr von einem traditionellen Rasierer wollen, aber etwas erschwinglicheres wollen, wie oben erwähnt, ist die Panasonic LL41 definitiv eine Erkundung wert. Vor allem mit einem Rabatt, der von 99,95 auf 69,95 US-Dollar sinkt.

Seien Sie sich nur bewusst, dass diese rasanten Deals möglicherweise nicht bestehen bleiben. Hier ist keine Ablaufzeit vorgesehen, daher empfehlen wir denjenigen, die nach einer frischen Rasur suchen, nicht zu trödeln - sonst werden Sie für die Ewigkeit (oder bis zum nächsten schwarzen Freitag) mit einem gezackten Bart konfrontiert.

Schreiben von Conor Allison.