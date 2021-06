Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - OnePlus könnte an einem Artikel-Tracker arbeiten, der mit AirTag von Apple, SmartTag und Tile-Tracker von Samsung konkurrieren könnte.

Das chinesische Unternehmen soll den Namen OnePlus Tag markenrechtlich geschützt haben, was darauf hindeutet, dass an einem Ortungsgerät gearbeitet wird oder zumindest für die Zukunft in Betracht gezogen wird. Natürlich könnte OnePlus Tag etwas ganz anderes bedeuten, aber angesichts der Angebote seiner Konkurrenten kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass es sich um einen Artikel-Tracker handelt.

Die Marke – die erstmals von DroidMaze und Neowin ( über 91 Mobiles ) entdeckt wurde – wurde am 18. Mai 2021 über Beijing Intangible Technology eingereicht. Innerhalb der Marke wurden keine weiteren Details angegeben, daher gibt es kein Wort zu einem Veröffentlichungsdatum oder zu den Funktionen, die das Gerät bieten würde.

Wir würden jedoch erwarten, dass es Ultra-Breitband-Technologie verwendet, und es ist wahrscheinlich, dass Sie einen auf irgendeine Weise an Ihren Schlüsseln oder Ihrer Brieftasche befestigen können, sodass Sie Ihr Telefon dann verwenden können, um sie zu finden, wenn Sie sie verloren haben.

OnePlus kommt etwas zu spät zur Artikelverfolgungsparty, wenn das OnePlus-Tag angezeigt wird. Tile dominierte diesen Sektor einige Jahre lang, bis es im Januar 2021 von Samsung mit seinem SmartTag und dann im März 2021 von Apple mit der Einführung der AirTags auf einige Konkurrenz stieß.

OnePlus könnte die anderen verfügbaren Optionen preislich jedoch unterbieten, bietet aber dennoch eine gute Ausstattung, wie es bei seinen Smartphones der Fall ist. Vorerst müssen wir abwarten und sehen, aber wir werden die Augen offen halten für zukünftige Gerüchte rund um ein OnePlus-Tag.

Schreiben von Britta O'Boyle. Bearbeiten von Rik Henderson.