Nvidias schwelender RTX 4090-Stromanschluss wird als "Katastrophe" bezeichnet

(Pocket-lint) - Eine Untersuchung von überhitzenden Nvidia RTX 4090-Stromanschlüssen hat ergeben, dass ein Lieferant besonders problematisch ist und eine "komplette Katastrophe" darstellt.

Es gab eine Reihe von Problemen mit der stromhungrigen RTX 4090, bei denen Nvidia mit Stromanschlüssen zu kämpfen hatte, die gerne zu heiß werden und dann schmelzen. Nun ist ein Bericht zu dem Schluss gekommen, dass der problematische 12VHPWR-Anschluss von einer von zwei verschiedenen Firmen hergestellt wird. Es handelt sich dabei um NTK und Astron, wobei letzteres Unternehmen das heiße ist und als "komplette Katastrophe" bezeichnet wird.

Igor von der deutschen Technikseite Igor's Lab ist der Meinung, dass einige der von Astron hergestellten Stecker nicht so gut verlötet sind wie andere und dass auch die Zugentlastung besser sein könnte. Es scheint auch, dass einige der von Igor gesehenen Steckverbinder nicht nach den eigenen Schaltplänen des Unternehmens gefertigt wurden, was ein Problem darstellt.

Was andere Unterschiede zwischen Astron und NTK betrifft, so stellt der Bericht fest, dass das NTK-Teil in Bezug auf Anschluss und Benutzerfreundlichkeit generell besser ist, was darauf hindeutet, dass eine unvollständige Verbindung die Ursache für die Überhitzung sein könnte, die die Leute beobachten.

Allerdings hat sich auch gezeigt, dass einige NTK-Stecker ebenfalls überhitzen können, was darauf hindeutet, dass noch mehr dahintersteckt. Alles, was wir wirklich wissen, ist, dass einige Nvidia RTX 4090 Stromanschlüsse überhitzen und dass die meisten mehr als wahrscheinlich in Ordnung sein werden.

Der vollständige Bericht von Igor ist es wert, gelesen zu werden, wenn du daran interessiert bist, alles darüber zu erfahren, was passiert ist - vor allem, wenn du gerade eine dieser massiven Grafikkarten in deinem Gaming-Rig hast. Den Link finden Sie weiter unten.

Schreiben von Oliver Haslam.