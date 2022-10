Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Nach der großen Aufregung um die Markteinführung der neuen 12-GB-GPU RTX 4080 sagt Nvidia, dass es sie jetzt wieder einführt. Sie wird zurückkommen, aber mit einem neuen Namen.

Nvidia kündigte seine RTX 4080-Grafikkarten erstmals letzten Monat an. Es gab zwei, wobei eine mit 12 GB RAM und die andere mit 16 GB ausgeliefert wurde. Die Preise der beiden Karten lagen bei 899 bzw. 1199 US-Dollar, aber der Arbeitsspeicher war nicht der einzige Unterschied zwischen ihnen. Und genau da liegen die Probleme.

Obwohl beide Karten das 4080-Branding tragen, ist die 12-GB-Version deutlich unterlegen. Sie verfügt über 7.680 CUDA-Kerne, 639 Tensor-TFLOPs, 92 RT-TFLOPs und 40 Shader-TFLOPs sowie einen Basistakt von 2,31 GHz, der bei Bedarf auf bis zu 2,61 GHz erhöht werden kann. Die 16-GB-Karte ist dank ihrer 9.728 CUDA-Kerne, 780 Tensor-TFLOPs, 113 RT-TFLOPs und 49 Shader-TFLOPs sowie einem Basistakt von 2,21 GHz, der sich auf bis zu 2,51 GHz steigern lässt, wesentlich leistungsfähiger.

Der Unterschied zwischen den beiden Karten führte dazu, dass einige vorschlugen, dass die 12-GB-Version gar nicht als 4080 bezeichnet werden sollte. Und jetzt sagt Nvidia , dass es dem zustimmt. "Die RTX 4080 12GB ist eine fantastische Grafikkarte, aber sie trägt nicht den richtigen Namen. Zwei GPUs mit der Bezeichnung 4080 zu haben, ist verwirrend", so das Unternehmen in einem Blogpost, in dem es den Schritt ankündigt. Daher wird die 12-GB-Version nun pausiert und erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht - und zwar unter einem neuen Namen. Die 16-GB-Version der Karte wird weiterhin wie erwartet am 16. November 2022 auf den Markt kommen.

Wie die 12-GB-Karte heißen wird, ist nicht bekannt. Wir wissen auch nicht, ob die Umbenennung mit einer Preisänderung einhergehen wird.

Schreiben von Oliver Haslam.