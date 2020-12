23 technische Spielzeuge, die Sie zu Weihnachten wollten, aber nie bekamen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wir hatten alle diese Momente, in denen wir das Geschenkpapier aufreißen und feststellen, dass der Weihnachtsmann die elektronische Zauberei, für die wir unsere Eltern gequält hatten, nicht ganz geliefert hat.

Egal, ob wir in den 70ern, 80ern, 90ern oder Neunzigern aufgewachsen sind, seit Monaten werden vor Weihnachten wundervolle Spielzeuge beworben, die uns in letzter Minute entgangen sind. Es könnte sein, dass es ausverkauft war, bevor deine Mutter oder dein Vater in den Laden kamen. Oder es wäre einfach zu teuer gewesen.

Was auch immer der Grund war, Sie sahen eifersüchtig zu, als das beliebte Kind in der Schule lautstark damit prahlte, das zu bekommen, was Sie wollten. Wir wissen, wir fühlen auch deinen Schmerz.

In einer virtuellen Gruppensitzung mit gemeinsamen schmerzhaften Erinnerungen finden Sie hier eine ganze Reihe von technischen Spielzeugen aus den letzten 40 bis 50 Jahren, die uns am Weihnachtsmorgen gerade aus dem Weg geräumt haben.

Die beste Nachricht ist, dass Sie als Erwachsene sie aufspüren, aus zweiter Hand oder in einigen Fällen sogar neu kaufen und sie neu begehren können, wie dies bei wiederbelebten Geräten wie der PlayStation Classic oderNintendo SNES Classic Mini der Fall ist.

Nintendo Game & Watch

Lange bevor der Game Boy in Mr. Nintendos Augen funkelte, testete der japanische Gaming-Riese das Handwasser mit seiner Game & Watch-Serie.

Jedes Gerät enthielt nur ein Spiel mit rudimentären Steuerelementen und LCD-Grafiken, aber sie erwiesen sich in der Tat als sehr beliebt. Es folgte eine Clamshell-Version mit zwei Bildschirmen und Charakteren wie Donkey Kong, die sogar als Vorläufer des DS angesehen werden konnten.

Total Control Racing (TCR)

Total Control Racing (TCR) war der coolere Rivale von Scalextric, der letztendlich auf der Strecke blieb. Dies liegt hauptsächlich daran, dass die Magnetspur, mit der Autos die Spur wechseln konnten, im Gegensatz zu ihren Mitbewerbern auch dazu führte, dass es schwierig war, tatsächlich abzubiegen, sodass Rennen bei weitem nicht so gefährlich waren.

Das bedeutete auch, dass es nicht so viel Spaß machte. Trotzdem war es immer ein Spielplatzthema, wer Scalextric oder TCR hatte, und die letzteren Kinder hatten normalerweise den größten Respekt.

Galaxy Invader 1000

Wie bei Game & Watch waren Handheld-Geräte in den 80er Jahren ein Einzelspiel, und eines der besten war Galaxy Invader 1000.

Es bot ein begrenztes, aber teuflisches Spiel im Space Invaders-Stil mit Aliens, die eine von drei Spuren auf dem Bildschirm herunterkamen, und Sie mussten um einen kleinen Stock wackeln, um Ihr Kampfflugzeug zu kontrollieren und sie zu stoppen.

Es hat Batterien verschlungen, aber es hat sich gelohnt.

Stylophon

Die Stylophone-Taschenorgel war in den 70er und 80er Jahren fast ohne Grund sehr beliebt, da sie wie eine erwürgte elektronische Katze klingt.

Es bestand aus einer Metalltastatur und einem Stift. Wenn Sie mit dem Stift über die Tasten fuhren, gab der Kontakt zwischen ihnen ein nerviges, fast beleidigendes Geräusch von sich.

Und je weniger über Rolf Harris Befürwortung des Produkts gesagt wurde, desto besser.

Tomy Omnibot

Tomys Omnibot, der einige Generationen dauerte, bevor er eingestellt wurde, ähnelte dem Bigtrak in den 80er Jahren. Es könnte so programmiert werden, dass es dorthin geht, wo Sie es möchten, und im Wesentlichen Codierungspraktiken fördert.

Omnibot hatte jedoch auch einige Extras in den Metallhülsen. Zu Beginn befand sich in der Brust ein Kassettenrekorder, mit dem Sie den Tanz zu seinen eigenen langsamen Bewegungen unterbrechen konnten.

Wii Balance Board

Wenn man bedenkt, wie schlecht sich die Wii U verkauft hat, kann man leicht vergessen, dass die vorherige Konsole, die Wii, ein großer Erfolg war - besonders bei Familien.

Aus diesem Grund wurden Wii Fit und das Wii Balance Board in Eimern verkauft und versprachen, Mütter, Väter und Sprogs durch Spiele gesünder zu machen. Es war ein drahtloser und wahrgenommener Kontakt, daher verwendeten verschiedene Spiele ihn für verschiedene Aktivitäten. Wie die meisten Modespielzeuge landete es jedoch überall in den Schränken, neben den Gitarren und Tanzmatten von Guitar Hero.

Teksta (Tekno)

Teksta (oder Tekno, wie es in den USA bekannt ist) ist in seiner jetzigen Form beliebt, wurde jedoch erstmals im Jahr 2000 mit einem roboterhafteren Aussehen und weniger Funktionen zum Leben erweckt.

Dennoch wurde es für seine Zeit weiterentwickelt und 40 Millionen von ihnen wurden in den ersten vier Jahren nach der Veröffentlichung verkauft. Es war so schwer, an seinem ersten Weihnachtsfest teilzunehmen, dass auch viele Nachahmungsversionen beliebt waren. Und es wurde zu der Zeit berichtet, dass Eltern in Geschäften gegeneinander kämpften, um seltene Bestände zu schnappen.

Anki Drive

Anki Overdrive ist die neuere Version dieses App-gesteuerten KI-Rennspiels, aber in Drive hat alles begonnen. Es war auch ein großer Erfolg vor ein paar Weihnachten, sehr zu Ankis Überraschung und Freude.

Die Autos haben ein eigenes Gehirn, können also gut auf der Vinyl-Spur bleiben, aber es ist die Telefonanwendung, die ein Spiel des Verfahrens macht, das der kluge Teil ist. Der einzige Nachteil ist, dass es ein teures Geschenk für einen Teenager ist.

Sphero BB-8

Die Star Wars BB-8-Version des App-gesteuerten Sphero war unglaublich beliebt, da dies ein großer Erfolg zu Weihnachten war. Und da es £ 130 waren, hatten viele Kinder wirklich großes Glück.

Zu einem späteren Zeitpunkt wurden sogar neue Funktionen hinzugefügt, darunter einige hervorragende Augmented-Reality-Modi und der Start einer Force-Band, die den kleinen Kerl kontrollieren kann. Wir können uns also vorstellen, dass sie immer noch häufig gespielt wird.

NES Classic Mini

Als der NES Classic Mini 2016 herauskam, war er ein großer Erfolg - so sehr, dass es für diejenigen, die keinen vorbestellt hatten, fast unmöglich war, ihn zu bekommen. Das neu erstellte Nintendo Entertainment System war mit 30 vorinstallierten Spielen für 50 Euro recht günstig und daher schnell ausverkauft.

Zum Glück, wenn Sie immer noch Lust haben, sich mit einem Spot aus den frühen 80ern zu beschäftigen, können Sie jetzt einen bekommen, da irgendwann mehr Aktien gemacht wurden.

Star Wars X-Wing Starfighter-Drohne

Die Star Wars-Drohnen-Serie ist ein neuer Eintrag in unserer Liste, nur weil wir sie für großartig halten. Sie erfüllt alle Kriterien für ein unverzichtbares Weihnachtsgeschenk.

Der Hersteller Propel hat in der Tat etwas sehr Wünschenswertes hergestellt, insbesondere das X-Wing Starfighter-Modell. Es sieht sogar gut aus, wenn es auf den Sockel gestellt wird und nicht wirklich fliegt.

Bigtrak

Bigtrak (oder Big Trak in den USA) war ein programmierbares Fahrzeug, das Kindern viele Jahre lang das Codieren beibrachte, bevor es populär wurde. Ursprünglich 1979 veröffentlicht, aber am beliebtesten in den frühen 80ern, hatte es eine Tastatur auf der Rückseite, auf der Sie verschiedene Aktionen zugewiesen haben: vorwärts gehen, links abbiegen, so etwas.

Es wurde auch ein Zubehör für einen Frachtanhänger herausgebracht, das auf den Rücken geklipst wurde und Ihrem Vater Dinge wie eine Tasse Tee lieferte. Wohlgemerkt, wenn man bedenkt, wie lange es gedauert hat, ein vollständiges Bewegungsprogramm auszuarbeiten, würde kein Tee jemals heiß ans Ziel kommen.

Ein überarbeitetes Modell kam vor einigen Jahren heraus.

Elektronisches Schlachtschiff

Wir haben in den 80ern einen elektronischen Kampf um Weihnachten bekommen, aber unser Nylonteppich hat genug statische Aufladung erzeugt, um ihn bis zum Boxing Day in die Luft zu jagen. Als unsere Eltern es zurücknahmen, war alles ausverkauft und wir mussten stattdessen ein Skateboard haben. Enttäuscht ist nicht das richtige Wort.

Das Spiel, das der traditionellen Version mit Stift und Papier oder Plastik und Stiften im Grunde genommen Pieptöne und Bloops hinzufügte, war am bemerkenswertesten für seine kitschige Fernsehwerbung: "Du hast mein Schlachtschiff versenkt". Und es buchstäblich in die Luft gesprengt.

Nintendo Game Boy

Wir haben schließlich einen Nintendo Game Boy bekommen, aber nicht zu Weihnachten. Es waren die Bienenknie und haben den Spielemarkt für immer verändert.

Vor dem Game Boy waren Handhelds praktisch nur ein Spiel, aber die austauschbaren Kassetten waren buchstäblich ein Game Changer.

Die Entscheidung, Tetris mit der Maschine freizugeben, war ein Meisterstück von Nintendo. Wir haben immer noch die Musik in unserem Gehirn.

Lego Monorail 6990

Wir hätten so viele verschiedene Lego-Sets einschließen können, einschließlich der Mindstorms-Reihe technischer Kits, aber dieses Monorail-Paket als Teil der Space-Reihe Ende der 80er Jahre ist unser größtes Bedauern.

Es verkaufte sich wie Hotcakes, nicht zuletzt, weil es mit mehreren Minifiguren, blinkenden Lichtern und Geräuschen geliefert wurde und sich alleine auf der Strecke bewegte. Es ist jetzt ein begehrenswertes Sammlerstück in seiner Boxform geworden, was unser Verpassen umso schmerzhafter macht.

Thunderbirds Tracy Island

Das ursprüngliche Thunderbirds Tracy Island-Spielset war so schnell ausverkauft, dass Blue Peter beschloss, den Eltern zu zeigen, wie sie aus recyceltem Müll, der im Haus herumliegt, ihre eigenen bauen können. Selbst das wurde jedoch durch Anfragen nach einem Anleitungsblatt zur Herstellung überwältigt.

Eine neue Version des Tracy Island-Sets wurde im Jahr 2000 veröffentlicht, hat aber nicht die gleiche Majestät wie der Vorgänger der frühen 90er Jahre.

Atari 2600 (AKA Atari VCS)

Atari startete 1977 mit dem Atari 2600 oder VCS, wie es sonst bekannt war, den gesamten Markt für Videospielkonsolen. Wenn man die Inflation berücksichtigt, lag der Preis bei 199 US-Dollar, also bei 830 US-Dollar. Sagen wir einfach, wenn Sie eines davon zu Weihnachten bekommen haben, waren Sie in der Tat ein sehr glückliches Kind.

Die Spiele entsprachen ungefähr 75 US-Dollar pro Pop, was ebenfalls ein enormer Aufwand war, aber es hat nicht verhindert, dass sich Unternehmen wie Activision formierten, um die Nachfrage zu befriedigen. Der Gummi-Joystick wird auch nie besser als wir fühlen.

Furby

Furby-Spielzeuge gibt es immer noch und verkaufen sich gut, aber das Original von 1998 war eine große Sensation. Es lernte Verhalten und sprach Furblish, was im Wesentlichen bedeutete, dass es mitten in der Nacht jibber jabberte und alle aufweckte.

Es ist eines der technischen Spielzeuge, die Jungen und Mädchen ansprechen, und Originalmodelle - mit großen, runden Augen anstelle von Digitalanzeigen - werden immer noch von Sammlern gesucht.

Sechs Millionen Dollar Mann

Die Actionfigur Six Million Dollar Man ist technisch gesehen kein technisches Spielzeug und passt auf diese Liste, da er versteckte Schaltkreise im Arm und ein durchsichtiges Teleskopauge hat, mit dem man Ameisen und andere Dinge betrachten kann.

Basierend auf der gleichnamigen TV-Show der 1970er Jahre wurde der Kunststoff Steve Austin als fortgeschrittener Action Man angesehen, daher wollten wir alle einen. Leider wollte die Gummihülle, die die Schaltung verbarg, mit der Zeit untergehen, so dass nur noch wenige makellose Modelle übrig sind.

ZX-Spektrum

Das Sinclair ZX Spectrum war eine Offenbarung bei seiner Veröffentlichung im Jahr 1982. Es machte Heimcomputer erschwinglich und Eltern dachten, dass es sie durch den Kauf eines für ihre Kinder ermutigen würde, ihre Hausaufgaben zu machen. Aber es funktionierte nicht wirklich, es sei denn, ihre Hausaufgaben bestanden darin, stundenlang Horace Goes Skiing zu spielen und den Computer so zu programmieren, dass er tausende Male "poo wee bum" auf den Bildschirm schrieb.

Das ursprüngliche Gummitastaturmodell ist das klassische und am meisten in Erinnerung gebliebene Modell, aber der Speccy durchlief einige Iterationen, bevor Amstrad kam, kaufte die Firma und brachte alles durcheinander.

Simon

Hypnotisch und herausfordernd war Simon ein einfaches elektronisches Spiel, aber jeder schien eines zu haben. Außer uns.

Sie mussten auf die Farben in der Sequenz tippen, während sie aufleuchteten, wobei die Anzahl der Muster nach jedem erfolgreichen Versuch zunahm. Es gab auch eine kleinere Reiseversion, die man in eine Tasche stecken konnte, und wir glauben wirklich, dass eine Neuveröffentlichung heute genauso gut funktionieren würde wie in den 80ern.

Sprechen & buchstabieren

Speak & Spell wurde für jüngere Kinder entwickelt und war dank seines Henker-Spiels und der verschiedenen Schwierigkeitsgrade auch für ältere Kinder attraktiv.

Es war eines von mehreren elektronischen Geräten von Texas Instrument, mit denen das Lernen Spaß machen soll. Es gab auch nicht so viele sprechende Spielzeuge in den späten 70ern, als es auf den Markt kam. Eine wahre Neuheit und ein Klassiker.

Lazer Tag

Lazer Tag ist noch heute in mehreren moderneren Formen erhältlich, aber das Original der 80er Jahre ist nicht zu übertreffen.

Kinder schlüpften in eine Weste mit einem Infrarotsensor auf der Vorderseite und bewaffneten sich mit IR-Strahlern. Die Westen haben Punkte gesammelt und du warst draußen, wenn du zu oft getroffen wurdest. Es schien so frisch und fortschrittlich, als es ankam. Jetzt fühlt es sich an, als würde man mit ein paar Fernbedienungen herumspielen.

