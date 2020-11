Nike setzt seine Selbstschnürungstechnologie in den Air Jordan XI Adapt ein

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wir waren alle vor ein paar Jahren ziemlich aufgeregt, als Nike seine Selbstschnürungstechnologie unter Beweis stellte, indem er Marty McFlys berühmte Turnschuhe von Back to the Future 2 reproduzierte.

Jetzt möchte Nike wieder etwas von diesem Blitz abfüllen, indem er dem Nike Air Jordan XI Adapt eine neue Version derselben Technologie zur Selbstschnürung bringt, um das 25-jährige Jubiläum des Sneakers zu feiern.

Sie funktionieren ähnlich wie die älteren Versionen, mit einer Begleit-App, mit der Sie Ihre Schnürsenkel nach Herzenslust straffen und lockern sowie die Farbe einiger Lichter an den Schuhen steuern können.

Der Look ist von weitem weniger futuristisch, bietet aber dennoch einen ziemlich klaren visuellen Eindruck - Sie werden sich von der Menge abheben, die diese trägt, genügt zu sagen.

Nike bringt auch eine Jubiläumsversion des Air Jordan XI heraus, die in größerem Umfang erhältlich sein wird, falls Sie eifersüchtig werden. Die Adapt-Version wird jedoch erst am 30. Dezember dieses Jahres veröffentlicht, und wir würden einen totalen Ansturm von Leuten erwarten, die versuchen, einen Sneak in die Hände zu bekommen, der mit der Zeit wahrscheinlich wirklich wertvoll wird.

Ob dies ein Hinweis darauf ist, dass die Selbstschnürung in Zukunft zu mehr Schuhen führen könnte, ist natürlich unklar. Im Moment scheint es immer noch auf kleine Auflagen und Sondereditionen beschränkt zu sein. Verlassen Sie sich also nicht darauf, dass Sie zu früh paarweise auf die Hauptstraße kommen.

Schreiben von Max Freeman-Mills.