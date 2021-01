Netgear stellt Wi-Fi 6E mit dem neuen Tri-Band-Nighthawk-Router vor

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der neueste Nighthawk-Router von Netgear unterstützt WiFi 6E, eine Weiterentwicklung von Wi-Fi 6 (802.11ax), das besonders überlasteten Netzwerkproblemen hilft, indem dem Mix zusätzlich zu 2,4 und 5 GHz zuvor nicht verfügbares 6-GHz-Wi-Fi-Spektrum hinzugefügt wird.

Dies bedeutet im Wesentlichen, dass Ihr nächster Router mit viel höherer Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit eine Verbindung zu viel mehr Geräten herstellen kann. Kapazität ist hier der Name des Spiels mit etwa der dreifachen Bandbreite. Es gibt vier Streams mit 6 GHz, vier Streams mit 5 GHz und vier Streams mit 2,4 GHz. Es gibt auch Multi-Gig-Ethernet-Ports für schnelle Ethernet-Konnektivität.

Der auf der CES 2021 vorgestellte Nighthawk RAXE500 Tri-Band-Router ist mit einem Preis von 600 US-Dollar so teuer, wie Sie es von etwas so Neuem erwarten können. Für einige lohnt sich dieser Aufwand jedoch - er bietet Geräten mit bis zu 10,8 Gbit / s insbesondere für nahtloses 4K- und 8K-Streaming.

Der Nighthawk RAXE500 Tri-Band-WLAN-Router verspricht außerdem eine geringere Latenz und WPA3-Sicherheit der neuen Generation. Der Nachteil ist natürlich, dass kaum ein Gerät noch mit Wi-Fi 6E kompatibel ist.

Auf der CES kündigte Netgear außerdem drei neue Produkte an, die mit Mobilfunknetzen kompatibel sind, für diejenigen, die eine Backup-Lösung wünschen oder ständig in Bewegung sind. - Dies sind der Wi-Fi 6-kompatible Nighthawk 4G LTE WiFi 6-Router (LAX20) für 300 USD / 309 GBP und das 4G LTE-Modem (LM1200) für 150 USD im 4G-Bereich.

Es gibt auch einen neuen Nighthawk M5 Mobile Router mit Wi-Fi 6- und 5G-Kompatibilität und einem integrierten Akku, der bis zu 13 Stunden pro Aufladung hält. Allerdings ist es mit 510 US-Dollar von AT & T in den USA und einem in Großbritannien freigeschalteten Preis von 739 US-Dollar ziemlich teuer.

Schreiben von Dan Grabham.