So klonen Sie ein Laufwerk und verschieben alles auf ein neues (einschließlich Windows)

(Pocket-lint) - Wenn Sie daran denken, Ihre Windows-Festplatte zu aktualisieren und auf eine schnellere SSD- oder NVMe-SSD umzusteigen, könnten Sie die Idee fürchten, Windows auf der neuen Festplatte zu installieren und mühsam von vorne beginnen zu müssen.

Der Aktualisierungsprozess kann frustrierend sein, wenn Sie bereits über alles verfügen, was Ihnen gefällt, einschließlich Einstellungen, Software und Verknüpfungen.

Eine neue Version von Windows ist großartig für die Geschwindigkeit, es ist nicht so großartig für die Produktivität, wenn Sie Yonks ausgeben müssen, um alles wieder in Ordnung zu bringen.

Ärgern Sie sich nicht, da es eine Lösung gibt. Klonen. Richtig, mit der richtigen Software können Sie die gesamte aktuelle Festplatte auf eine andere Festplatte klonen (dh kopieren). Dies ist ideal, wenn Sie eine alte Plattentellerfestplatte verwenden und auf ein superschnelles NVME-Laufwerk wechseln möchten. Es ist auch sehr einfach, also bleiben Sie bei uns, wenn wir erklären, wie.

Für den Zweck dieses Handbuchs gehen wir davon aus, dass Sie über eine aktuelle Festplatte verfügen, die Sie verwenden. Vielleicht ist es das einzige Laufwerk in Ihrem Spielautomaten oder Ihrer Workstation, und Sie möchten etwas schneller hinzufügen, das alte Laufwerk aktualisieren und entfernen oder einfach alles auf etwas Größeres verschieben.

Wenn Sie Windows bereits auf einer Festplatte installiert haben, können Sie dennoch eine weitere Festplatte hinzufügen und dann mit diesem Verfahren alles von der alten auf die neue Festplatte klonen. Sie können das alte Laufwerk dann so formatieren, dass es für etwas anderes verwendet wird (Dateien, Spiele, was auch immer Sie möchten), und es wird so sein, als würde sich nichts ändern.

Der erste Schritt besteht darin, ein neues Laufwerk zu finden. Wir haben eine Anleitung zu den besten NVMe-Laufwerken, die Sie kaufen können , aber Sie können auch etwas erschwingliches und raffiniertes wie dieses RGB-Laufwerk von ADATA (das XPG Spectrix S20G) verwenden.

Sie benötigen für diesen Vorgang keine NVMe-SSD, sondern nur ein sinnvolles Upgrade.

Sobald Sie das neue Laufwerk haben, installieren Sie es in einem verfügbaren Steckplatz und bereiten Sie sich auf den nächsten Schritt vor.

Zum Klonen Ihres Laufwerks stehen verschiedene Software-Komponenten zur Verfügung. Einige sind kostenlos, andere bezahlt.

Wir mögen Macrium Reflect für diesen Prozess, da es einfach zu bedienen ist und Sie diesen Prozess sogar mit der kostenlosen Version durchführen können. Mit den kostenpflichtigen Optionen können Sie Ihren Computer bei Bedarf auch problemlos regelmäßig sichern.

Der nächste Schritt besteht also darin, Macrium Reflect herunterzuladen und auf Ihrem Windows-Computer zu installieren. Öffnen Sie anschließend die Software und vergewissern Sie sich, dass Sie sich auf der Registerkarte "Sicherung" befinden. Suchen Sie dann das Laufwerk, auf dem Windows installiert ist und das Sie klonen möchten.

Darunter sollte eine kleine Schaltfläche mit der Aufschrift "Dieses Laufwerk klonen" angezeigt werden. Klicken Sie darauf und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn Sie fertig sind, haben Sie die Möglichkeit, das Laufwerk auszuwählen, auf das Sie klonen möchten. Wählen Sie dies aus und starten Sie den Klonvorgang. Dadurch wird alles von Ihrem aktuellen Laufwerk auf das neue geklont.

Das Tolle daran ist, dass es über Ihre gesamte Software, Einstellungen und alles andere kopiert wird. Softwarelizenzen werden ebenfalls kopiert, sodass Sie Ihren Windows-Schlüssel nicht ausgraben oder sich um andere Lizenzen kümmern müssen. Solange Sie das neue Laufwerk auf demselben Computer ohne weitere wesentliche Hardwareänderungen verwenden, sollte alles reibungslos funktionieren.

Sobald der Klonvorgang abgeschlossen ist, haben Sie zwei Kopien von Windows auf zwei verschiedenen Laufwerken. Sie müssen einige letzte Änderungen an Ihrem BIOS vornehmen, um sicherzustellen, dass Ihr Computer in Zukunft mit dem richtigen Laufwerk gestartet wird. Starten Sie also Ihren PC neu und drücken Sie die Löschtaste auf Ihrer Tastatur, bis das BIOS geöffnet wird (bevor Windows die Möglichkeit zum Laden hat).

Sobald Sie sich im BIOS befinden, sehen Sie unter den Einstellungen eine Option, mit der Sie die Startreihenfolge Ihrer Laufwerke festlegen können. Im Wesentlichen teilt dies Ihrem Computer mit, auf welchem Laufwerk Sie Windows laden möchten oder auf welchem Laufwerk Windows zuerst geladen werden soll.

Diese Option befindet sich normalerweise unter Erweiterte Optionen> Einstellungen> Booten. Dort finden Sie wahrscheinlich zwei Einstellungen. Startpriorität des Festplattenlaufwerks und feste Startreihenfolge.

Bei zwei identischen Windows-Kopien auf verschiedenen Laufwerken befinden sich wahrscheinlich beide Laufwerke in der Liste. Was Sie jetzt tun möchten, ist, die erste Startoption (Startoption Nr. 1) auf das neue Laufwerk festzulegen und sicherzustellen, dass es als erstes Laufwerk festgelegt ist, von dem aus gestartet werden soll.

Wir empfehlen außerdem, das andere Laufwerk aus der Liste zu entfernen und es als andere Laufwerksoption zu deaktivieren.

Klicken Sie anschließend auf Änderungen speichern und beenden Sie das Programm. Dadurch wird Ihr PC neu gestartet und versucht, Windows zu laden.

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben jetzt ein neues Laufwerk mit Ihrer üblichen Windows-Installation.

Sie können das alte Laufwerk jetzt entweder formatieren und für andere Zwecke verwenden oder es vollständig von Ihrem System entfernen.

Es ist erwähnenswert, dass das Klonen Ihres Laufwerks Sie nicht vor Problemen bewahrt. Wenn Sie beispielsweise einen Virus auf Ihrem Computer haben, kopiert das Klonen des Laufwerks den Virus einfach auf das neue Laufwerk. Eine Neuinstallation von Windows ist auch eine gute Möglichkeit, Junk, alte Dateien und mehr von Ihrem Computerlaufwerk zu entfernen. Dies kann sich lohnen, wenn Ihr PC sehr langsam läuft.

Schreiben von Adrian Willings.