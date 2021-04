Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Microsoft hat seinen Classroom Pen mit einer Version der zweiten Generation aktualisiert, die am 27. April 2021 verfügbar sein wird.

Das Unternehmen brachte 2019 seinen ersten Classroom Pen auf den Markt. Mit einem Preis von 39,99 USD pro Stift funktionierte es mit allen Geräten - einschließlich Windows-Geräten ohne Oberfläche -, die das MPP-Protokoll unterstützen. Der neue Classroom Pen 2 , der direkt an Schulen verkauft wird, ist sogar noch billiger und kostet für 20 von ihnen 399,80 USD, was bedeutet, dass ein einzelner Stift etwa 19,99 USD kostet. Der Stift scheint jedoch nur für Surface Pro- und Surface Go-Geräte optimiert zu sein.

Microsoft erwähnt nicht, ob es mit anderen Windows-Geräten kompatibel ist.

Der Stift wird angeblich mit einem „verbesserten Design“ geliefert und verfügt über einen Stiftclip, der an einer oberflächentypischen Abdeckung befestigt werden kann. Wie die Version der ersten Generation verfügt auch der Pen 2 über zwei Tasten und Ersatzspitzen sowie einen Steckplatz, durch den Lehrer eine Schnur schlingen können, um den Stift an ein Surface-Gerät zu binden.

Denken Sie daran, dass Microsoft 2018 einen aggressiven Vorstoß in den computergestützten Bildungsmarkt unternahm. Google war eines der ersten Technologieunternehmen, das wirklich in diesen Markt vordrang. Heute wird das Chromebook in Schulen vorwiegend in den USA und auf der ganzen Welt eingesetzt. Microsoft ist damit natürlich nicht zufrieden. Daher wurden kostengünstigere Geräte wie Surface Go und Stiftschreiber auf den Markt gebracht, die speziell für Schüler entwickelt wurden.

