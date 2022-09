Logitech Blue Sona dynamisches XLR-Mikrofon verspricht Studioqualität für Kreative

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Logitech for Creators hat ein neues Mikrofon vorgestellt, das sich von allen anderen XLR-Mikrofonen auf dem Markt unterscheidet.

Das Unternehmen behauptet, dass das Logitech Blue Sona dank seines aktiv-dynamischen Designs und der ClearAmp-Technologie ein "überragendes Klangerlebnis in Studioqualität" bieten wird.

Blue Microphones hat sich im Laufe der Jahre bereits einen guten Ruf für hochwertige Audioaufnahmen erworben, doch mit dem Blue Sona wird diese Qualität nun auf die nächste Stufe gehoben. Das Blue Sona ist ein speziell für Streamer, Podcaster und Content Creators entwickeltes Mikrofon, das nicht nur einen klaren Klang in Studioqualität verspricht, sondern auch mit seinem schlanken Design eine gute Figur macht.

Zu den Highlights von Blue Sona gehört die integrierte ClearAmp-Technologie, die eine starke Verstärkung von +25 dB verspricht. Das bedeutet, dass keine zusätzliche Hardware, wie z. B. ein Mikrofonverstärker, erforderlich ist. Die Doppelmembrankapsel und die Supernierencharakteristik helfen dabei, lästige Hintergrundgeräusche zu eliminieren und sich auf Ihre Stimme zu konzentrieren.

Das Design dieses Mikrofons, das sich an den Bedürfnissen der Entwickler orientiert, macht es außerdem flexibel. Mit einer um 290 Grad schwenkbaren Halterung können Sie das Mikrofon so aufstellen und platzieren, wie es für Ihr Setup am besten geeignet ist.

Da es sich um ein XLR-Mikrofon handelt, benötigen Sie ein Audio-Interface oder einen Vorverstärker wie den Rodecaster Pro 2 oder GoXLR, damit es funktioniert, aber Sie haben dann einen professionellen Sound wie kein anderer.

Blue Sona ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich - Graphit oder Off-White - und verfügt über austauschbare Windschutzscheiben. So können Sie ihn vor der Kamera großartig aussehen lassen.

Er ist ab sofort für £329, US$349.99 oder €349 erhältlich. Weitere Informationen finden Sie hier.

Schreiben von Adrian Willings.