Wie man Logi Play sieht: Logitechs Veranstaltung über die Zukunft von Gaming und Streaming

(Pocket-lint) - Logitech hat angekündigt, ein spezielles Event namens Logi Play zu veranstalten, bei dem es Produktvorstellungen, Branchenpanels und jede Menge Unterhaltung geben wird.

Dies ist die erste Logi Play-Veranstaltung überhaupt, die sich laut Unternehmen auf die "Zukunft von Gaming und Streaming" konzentrieren wird.

Die Logi Play wird von Logitech G und Logitech for Creators geleitet. Wir erwarten also viele neue und aufregende Dinge sowohl für Gamer als auch für Streamer.

LautLogitech werden "mehrere" neue Produkte vorgestellt und über 30 Gamer und Autoren von Inhalten zu Gast sein, darunter DanucD, Onscreen, Mr. Shibolet, PastelMusique, Florent Garcia, Djarii und LittleBigWhale.

Die Logi Play beginnt am 20. September in Berlin, Deutschland. Der erste Tag ist der Presse gewidmet, aber am zweiten Tag kannst du dir die verschiedenen Veranstaltungen ansehen.

Am 21. September wird die Logi Play per Live-Stream für jedermann zu sehen sein. Die öffentliche Veranstaltung wird ab dem folgenden Zeitpunkt für die Öffentlichkeit zugänglich sein

9 Uhr pazifische Zeit

12 Uhr Eastern Time

17 Uhr BST (Großbritannien)

18 Uhr MEZ (Europa)

Das besondere Event von Logitech wird live gestreamt und kann auf dem Twitch-Kanal des Unternehmens verfolgt werden, und zwar hier. Es wird von Aaron "Medic" Chamberlain und Frankie Ward moderiert und bietet jede Menge Unterhaltung.

Damit ihr es nicht verpasst, könnt ihr euch auf der offiziellen Seite des Logi Play 2022 Events für eine Erinnerung anmelden.

Schreiben von Adrian Willings.