(Pocket-lint) - Es gibt eine Untergruppe von Menschen – eine Nische, wenn man so will –, die alles in ihrem Leben, wie ihre Kleidung und ihren iPhone-Startbildschirm , so gestalten möchten, dass sie zu ihrer Ästhetik passt. Wenn Sie in diese Kategorie fallen, sind die Pop Keys von Logitech für 99,99 USD möglicherweise die mechanische Emoji-Tastatur für Sie.

Pop Keys ist ein neues Produkt mit schreibmaschinenähnlichen Tastenkappen und einer Funktionsreihe von Emoji-Kurzbefehlen, Teil der Studio-Serie von Logitech mit niedlichem Computerzubehör, zu der die Pop-Maus für 39,99 US-Dollar und die Logitech-Schreibtischunterlage für 19,99 US-Dollar gehören. Logitech verspricht drei Jahre Batterielebensdauer mit zwei AAA-Batterien.

Das Unternehmen hat Pop Keys ein 75-Prozent-Tastaturlayout verpasst, was bedeutet, dass es kompakter ist als eine Tastatur in voller Größe. Aber es enthält immer noch eine Funktionszeile und Pfeiltasten.

Standardmäßig können Sie in der Funktionszeile zwischen gekoppelten Geräten wechseln und Wiedergabe und Lautstärke steuern. Es gibt eine Fn-Taste, um auf die Standardtasten F1 bis F12 zuzugreifen. Auf der rechten Seite der Tastatur befinden sich jedoch fünf programmierbare Tasten, mit denen Sie Emoji-Symbole eingeben können. Logitech hat sogar runde Tastenkappen mit Emoji-Symbolen hinzugefügt. Wenn Sie also die Emoji-Verknüpfung der Tastatur programmieren, stimmen die Emoji-Tasten mit den zugewiesenen Symbolen überein.

Für die meisten Emoji-Tasten müssen Sie die Options-Software von Logitech verwenden, um die Tasten zuzuordnen. (Eine der Emoji-Tasten auf der Tastatur dient gleichzeitig als Verknüpfung zum Aufrufen des Emoji-Auswahlmenüs auf Betriebssystemebene, sodass keine Logitech-Software erforderlich ist). Pop Keys kann auch über Bluetooth mit bis zu drei Geräten koppeln. (Oder bis zu zwei Bluetooth-Geräte plus eines mit dem im Lieferumfang enthaltenen Bolt-USB-Empfänger von Logitech). Um zwischen ihnen zu wechseln, verwenden Sie einfach die Tasten F1 bis F3.

Wenn Sie daran interessiert sind, werden Pop Keys ab November 2021 in den USA erhältlich sein. Sie können es in Pink, Gelb und Schwarz oder Lila und Gelb erhalten.

Logitech sagte, dass es in Kürze in Europa erhältlich sein wird.