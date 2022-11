LGs biegsame Display-Technologie wird aus Kontaktlinsenmaterial hergestellt

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - LG Display hat eine andere Art von dehnbarer Displaytechnologie angekündigt, die auf demselben Material basiert, aus dem auch Kontaktlinsen hergestellt werden.

Die neue Technologie würde es Unternehmen theoretisch ermöglichen, Displays auf nahezu jeder Oberfläche anzubringen, wobei LG Display auf Anwendungen in den Bereichen Mode, Mobilität und Spiele hinweist.

LG Display ist der Display-Hersteller von LG und rechnet damit, dass er diese neue dehnbare Technologie bis 2024 auf den Markt bringen kann. In seiner jetzigen Form besteht es aus einem 100ppi-Bildschirm, der bei 12 Zoll beginnt und sich auf etwa 14 Zoll ausdehnt, wobei zu erwarten ist, dass die Größe im Laufe der Entwicklung zunehmen wird.

Da es auf demselben Material wie weiche Kontaktlinsen basiert, kann das Display gerollt und gedreht werden, was es perfekt für den Einsatz in Szenarien macht, in denen andere faltbare Displaytechnologien problematisch sein könnten. Das Innere besteht aus Mikro-LEDs, die nur 40 Mikrometer oder kleiner sind, was sich im Laufe der Zeit wahrscheinlich noch ändern wird, um eine höhere Pixeldichte zu erreichen.

Wo diese Technologie letztendlich eingesetzt wird, müssen wir abwarten. Sie könnte auf jeden Fall dazu verwendet werden, Werbung dort zu platzieren, wo sie sonst nicht hinpassen würde, aber interessanter wäre es, sie zum Beispiel an den Seiten von Autos anzubringen. Die gleiche Technologie könnte auch in faltbaren Telefonen und Tablets zum Einsatz kommen, wenn sie sich als besser erweist als die heute verwendeten Materialien. Dazu müsste allerdings die Pixeldichte erhöht werden.

Schreiben von Oliver Haslam.