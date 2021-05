Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das neue Zubehörprogramm von Lenovo, Lenovo Go , umfasst Ladegeräte, Mäuse, Tastaturen und Audioprodukte. Eines der auffälligsten Zubehörteile in der Produktpalette ist ein Gerät namens Lenovo Go Wireless Multi-Device Mouse. Es ist eine Ravel-Maus, die sowohl das kabellose Qi-Laden als auch USB-C unterstützt.

"Viele Remote-Mitarbeiter verfügen über mehr als ein Gerät und genießen die Flexibilität, die sie bieten", kündigte Lenovo an . "Die Maus mit mehreren Geräten ermöglicht das Pairing von bis zu drei Geräten, wobei auf Knopfdruck problemlos zwischen ihnen gewechselt werden kann. Darüber hinaus kann die Utility-Taste für schnelle Besprechungsverknüpfungen programmiert werden. Die Maus ist nicht nur drahtlos verbunden, sondern kann auch drahtlos über eine kompatible Qi-Ladelösung oder über USB-Typ C aufgeladen werden. “

Neben der Maus ist auch die Go USB-C-Laptop-Powerbank von Lenovo bemerkenswert, da sie eine Ladekapazität von 20.000 mAh bei bis zu 65 W sowie die Möglichkeit bietet, bis zu drei Geräte gleichzeitig aufzuladen. Beide Geräte haben eindeutig einen hybriden Pendelfokus, sodass die Mitarbeiter sie problemlos zwischen mehreren Computern wechseln und sie gleichzeitig in einen Rucksack oder eine Handtasche werfen können, um sie problemlos von einem Ort zum anderen zu transportieren.

Die Lenovo Go Wireless Multi-Device-Maus kostet 59,99 US-Dollar, während die Lenovo Go USB-C-Laptop-Powerbank beim Start im Juni 2021 89,99 US-Dollar kostet. Abgesehen von diesen beiden neuen Go-Produkten plant Lenovo die Einführung weiterer "kabelgebundener und kabelloser Ladelösungen" ", einschließlich" Audiolösungen "für Besprechungen.

Schreiben von Maggie Tillman.