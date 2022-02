Legos neueste Star Wars-Sets sind perfekt für The Book of Boba Fett-Fans

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Lego hat einen guten Tag – frisch von der Ankündigung eines neuen Horizon Forbidden West Tallneck-Sets hat es auch zwei neue Sets ausgepackt, die perfekt für alle sind, die The Book of Boba Fett auf Disney + genossen haben.

Eines der Sets ist ideal für diejenigen, die gerne Raumschiffe bauen, da es Din Djarins neues Lieblingsschiff vorstellt – einen N-1 Starfighter , der sein Schiff aus den ersten beiden Staffeln seiner eigenen TV-Show ersetzte, nachdem dieses Schiff zerstört wurde.

Es ist ein vertrauter Anblick für Fans von The Phantom Menace, wo es während des gesamten Prequel-Films den Großteil der Flotte für den Planeten Naboo ausmachte.

Sie erhalten Minifiguren von The Mandalorian mit seinem Dunkelschwert, zusammen mit Grogu und einigen anderen Freunden, und es sieht aus wie ein lustiger Build mit 412 Teilen. Es kostet 59,99 € oder 59,99 $.

Obendrein gibt es noch Boba Fetts Throne Room , einen bekannten Ort, der früher Jabba the Hutt gehörte, aber in The Book of Boba Fett unter neuer Leitung steht.

Es hat eine lustige Besetzung von Charakteren aus der Show, mit denen Sie es ausfüllen können, und umfasst 732 Teile, die 99,99 € oder 99,99 $ kosten. Die langjährige Serientreue Bib Fortuna klopft auch immer noch herum, falls Sie einen ansässigen Bösewicht brauchen.

Sie können beide jetzt direkt bei Lego bestellen, indem Sie den Links folgen, die wir oben eingebettet haben!

Schreiben von Max Freeman-Mills.