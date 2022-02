Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Köpfe deiner Feinde als Trophäen zu behalten, mag ein bisschen barbarisch sein, aber Lego-Versionen der Helme deiner Lieblingsfiguren zu behalten, ist unserer Meinung nach in Ordnung. Das ist auch ein Glück, denn Lego hat gerade eine Reihe neuer Helmsets vorgestellt, die Sie jetzt vorbestellen können.

Die drei Ergänzungen sind Din Djarin , auch bekannt als The Mandalorian, Luke Skywalkers legendärer Pilotenhelm und das ominöse Antlitz eines Dark Trooper mit seinen bedrohlichen roten Augen.

Jeder ist komplexer gebaut, als es auf den ersten Blick erscheinen mag, und repliziert sorgfältig die Konturen und Kurven des betreffenden Helms, um sicherzustellen, dass er der realen Version derselben Kopfbedeckung so nahe wie möglich kommt.

Der Helm des Mandalorianers ist wahrscheinlich eine beliebte Wahl, da sowohl seine eigene TV-Show als auch seine neueren Auftritte in The Book of Boba Fett auf Disney+ ein großer Erfolg waren.

Besonders gefällt uns jedoch das Aussehen von Lukes Helm mit seinem Kinnriemen und vielen Details direkt aus den Filmen – es ist nur eine Schande, dass Sie nicht persönlich in der Lage sein werden, ein Auto-Targeting-System einzusetzen und es dann zu ignorieren Gunst der Macht.

Sie schließen sich den bestehenden drei Helmen Darth Vader, einem Scout Trooper und Boba Fett an, um eine ziemlich hervorragende Auswahl an Optionen zu schaffen. Jedes kostet 54,99 £ oder 59,99 $ und kann ab sofort im Lego Store vorbestellt werden , bevor es am 1. März 2022 tatsächlich auf den Markt kommt.

Schreiben von Max Freeman-Mills.