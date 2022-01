Mit dem neuen Globe-Set von Lego können Sie die Welt bauen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Lego hat ein weiteres von Fans erfundenes Set namens The Globe auf den Markt gebracht, und es sieht genauso aus, wie Sie sich einen Globus aus Lego vorstellen würden.

Es hat ein Vintage-Globus-Design und ist vollständig aus Legosteinen gebaut, 2585 davon, um genau zu sein. Wenn es vollständig gebaut ist, ist es 30 cm lang, 26 cm breit und 40 cm hoch, was es zu einem relativ großen Körperbau macht.

Das Set kombiniert traditionelle Legosteine mit internen Technic-Elementen, die dabei helfen, die runde Globusform zu schaffen. Dank einer Achse aus Technic-Teilen dreht es sich auch.

Es hat im Dunkeln leuchtende Kacheln mit den Namen aller großen Ozeane und Kontinente, sodass Sie in jedem Raum, in dem die Helligkeit sinkt, ein subtiles Leuchten abgeben. Bitte, die Basis verfügt über ein „The Earth“-Namensschild. Und es ist anpassbar, sodass Sie Ihre eigenen kleinen Details hinzufügen können, wenn Sie möchten.

Lego nennt es einen „entspannenden Build“, was darauf hindeutet, dass es nicht das technischste ist, das jemals hergestellt wurde, aber mit der Anzahl der Teile und der schieren Größe wird es immer noch als 18+-Produkt eingestuft.

The Globe ist das neueste Set der Ideas-Plattform, mit der Fans neue Build-Ideen erstellen und darüber abstimmen können. Mit genügend Stimmen werden die Sets zu einem offiziellen Set, das in den Verkauf geht. Zu den zuvor eingeführten Sets gehören das Friends Central Perk-Set, die klassische Typewriter und Home Alone House Build.

Legos The Globe-Set ist ab dem 1. Februar erhältlich und kostet 174,99 £.

Schreiben von Cam Bunton.