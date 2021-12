Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Lego hat ein Technic-Set namens BMW M 1000 RR vorgestellt .

Das Set im Maßstab 1:5 umfasst 1.920 Teile, darunter ein voll funktionsfähiges Dreiganggetriebe sowie Vorder- und Hinterradaufhängung, eine bedruckte Windschutzscheibe und drei verschiedene Armaturenbrettoptionen. Das Set wird auch mit einem Rennständer und einer Anzeigetafel geliefert. Es wird für 229,99 $ / 199,99 € / 174,99 £ im Einzelhandel erhältlich sein.

Es ist eine originalgetreue Nachbildung des Track-Champion-Motorrads, das direkte Ergebnis einer Partnerschaft zwischen Lego Technic und BMW Motorrad. Denken Sie daran, dass die "M" -Motorräder von BMW ein Synonym für Motorsport sind, so dass sie von der Bike-Community allgemein verehrt zu werden scheinen.

Lego

Das neue Set von Lego soll daher das reale Produkt ehren und den Fans einen Einblick in die BMW-eigenen Produktionsprozesse geben. In einer Erklärung sagte Lego: "Es hat so viel Spaß gemacht, unter die Haut eines so bedeutenden Modells zu gehen ... Wir sind zuversichtlich, dass unsere LEGO Technic-Version ein Gewinner wie sein echter Namensvetter ist." Unterdessen sagte BMW, dass das neue Technic-Modell ein „state-of-the-art“-Produkt von BMW und dem Lego Technic-Team sei.

Das BMW M 1000 RR Set ist ab dem 1. Januar 2022 in den Lego Stores und auf der Lego Website erhältlich. Ab dem 1. März landet es bei anderen Händlern.