Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wie würden Sie gerne eine riesige Lego- Version des McCallister-Hauses aus dem Film Home Alone von 1990 besitzen?

Pünktlich zu den Feiertagen kündigt Lego genau das an: Ein Set zum Thema „Zuhause allein“ von Fan-Designer-Set Alex Storozhuk.

Eine Version dieses Lego-Sets machte erstmals 2019 Schlagzeilen – als der Star von Home Alone, Macaulay Culkin, einen Daumen nach oben gab, indem er das von Fans erstellte Projekt twitterte und die Follower dazu aufforderte, online dafür abzustimmen. Es dauerte nicht lange, bis Storozhuks Einreichung von Lego Ideas Tausende von Stimmen erhielt.

Lego Ideas ist eine Plattform für Fans, auf der sie ihre eigenen Builds einreichen können, die eines Tages zu echten Lego-Sets werden könnten, die in den Läden angeboten werden.

Um vom Lego Ideas-Team berücksichtigt zu werden, müssen sie eine bestimmte Anzahl von Unterstützern erreichen. Wie letztes Jahr bekannt wurde, wurde Storozhuks Einreichung genehmigt, um in ein Set umgewandelt zu werden. Mit Hilfe der Lego-Designer Antica Bracanov und Enrique Belmonte Beixer ist es produktionsreif.

Das Set enthält 3.955 Teile für alle Etagen des Hauses, einschließlich Keller und Dachboden. Es enthält auch Minifiguren für die Charaktere Kevin, Harry, Marv, Kate und den alten Mann Marley. Es gibt sogar Dinge wie die After-Shave-Lotion, die in der Badezimmerszene "Scream" verwendet wird, und Buzzs Haustier-Vogelspinne.

Allein zu Hause zu sein ist großartig! ... Oder doch? Ton an, bevor Sie unsere musikalische Hommage an das neue LEGO® Ideas Home Alone-Set sehen! https://t.co/peOgbX211e pic.twitter.com/zS7NQaf0Ok — LEGO® IDEAS (@LEGOIdeas) 21. Oktober 2021

Home Alone, in dem Culkin als Kevin McCallister die Hauptrolle spielt, führte zu Fortsetzungen wie Home Alone 2: Lost in New York und Home Alone 3. Sie sind so beliebte Filme, dass Disney eine neue Folge – Home Sweet Home Alone – über sein Disney+-Streaming veröffentlicht Dienst . Es soll im November 2021 erscheinen.

Das Home Alone Lego-Set wird natürlich ungefähr zur gleichen Zeit veröffentlicht. Es wird ab dem 1. November 2021 erhältlich sein und in den USA für 249,99 USD im Einzelhandel erhältlich sein.