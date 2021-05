Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es ist 17 Jahre her, dass die beliebte TV-Show Friends ihre letzte Folge ausgestrahlt hat, aber dennoch stellt Lego ein Set zum Thema Freunde vor.

Mit 2.048 Teilen können Sie mit dem Friends Apartments-Kit die beiden Hauptmerkmale der New Yorker Wohnungen in der Show zusammen mit dem Verbindungsflur bauen. Es enthält viele Details aus der Show, die auch echte Fans entdecken würden, wie Phoebes "Gladys" -Gemälde und Thanksgiving-Truthahn. Oh, die Nostalgie. Das Set ist sogar mit Beleuchtungsgeräten ausgestattet, die ihm eine TV-Studio-Atmosphäre verleihen.

Weiterlesen: Friends: The Reunion Special Erscheinungsdatum und Gerüchte

Aber es sind die Friends-Minifiguren, die wirklich den Grund für den Kauf des neuesten Friends-Sets von Lego darstellen. (Das Friends Apartments-Kit folgt einem 1 , 070-teiligen Central Perk-Coffeeshop-Set aus dem Jahr 2019.) Die gesamte Hauptbesetzung ist im neuen Kit - Rachel, Ross, Joey, Monica, Phoebe und Chandler - sowie in Chandlers Ex erhältlich Jane, die eine wiederkehrende Figur ist. Die Ross-Minifigur trägt sogar eine Lederhose, während Monica eine Schürze trägt.

Lego

Das Friends Apartments-Kit ist ab dem 1. Juni 2021 für 149,99 USD (ca. 106 GBP) erhältlich. Es wird für Personen ab 18 Jahren empfohlen. Schauen Sie sich die Zusammenfassung der besten Lego-Kits von Pocket-lint im Jahr 2021 an, wenn Sie feststellen, dass Sets gebaut werden müssen, während Sie auf den Verkauf des neuen Friends warten.

Schreiben von Maggie Tillman.