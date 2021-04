Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Lego hat gerade ein brandneues Star Wars-Set angekündigt, das jeden Fan begeistern wird: Es handelt sich um eine R2-D2-Replik, die anlässlich des 50-jährigen Bestehens von Lucasfilm auf den Markt gebracht wurde.

Dieses brandneue Set mit 2.314 Teilen wird als das bisher "funktionsreichste" Lego R2-D2 angepriesen und verfügt über ein Periskop, ein einziehbares Mittelbein und einen drehbaren Kopf. Es verfügt sogar über versteckte Werkzeuge, darunter einen Lichtschwertgriff, der im Geheimfach verstaut ist.

Ein Unikat zu sein bedeutet auch, dass es eine sammelbare Minifigur enthält, die Sie daneben auf einem eigenen Legostein zum 50-jährigen Jubiläum ausstellen können.

Wenn dieses Set fertig ist, misst es 31 cm (12,5 Zoll) hoch, 20 cm (7,5 Zoll) breit und 15 cm (6 Zoll) tief.

Und damit sich Erwachsene wohl fühlen können, wenn sie ein Lego-Set nur für sich selbst und nicht für ihre jüngeren Familienmitglieder kaufen, hat Lego ihm eine Build-Bewertung von 18+ gegeben. Dies ist ein erwachsenes Sammlerstück für Erwachsene (ernst!).

Lego R2-D2 ist ab dem 1. Mai erhältlich und kostet in den USA / EU 199 USD / 199 EUR oder in Großbritannien 179,99 GBP. Achten Sie in naher Zukunft auf weitere Sets zum 50-jährigen Jubiläum.

Schreiben von Cam Bunton.