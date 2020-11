Diese riesige Nachbildung des Kolosseums ist Legos größtes Set aller Zeiten

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Lego hat mit 9.036 Stücken sein bisher größtes Set enthüllt - diese originalgetreue Nachbildung des Kolosseums.

OK, es ist also nicht das aufregendste große Lego-Set für erfahrene Bauherren, aber es wird eine große Herausforderung sein - genau wie beim Bau des vorherigen größten Sets - des Ultimate Collectors Series Millennium Falcon mit 7.541 Stück. Beide Sets haben insofern etwas gemeinsam, als sie größtenteils aus Stücken gleicher oder ähnlicher Farbe bestehen, was bedeutet, dass die Zeit nicht unbedingt im Gebäude liegt, sondern darin, die richtigen Stücke zu finden.

Natürlich ist das 18 + -rated Set ist auch ziemlich teuer - nicht so viel wie der Sammler Millennium Falcon , aber so ziemlich das gleiche wie eine PlayStation 5 auf $ 550 / £ 450 .

Das Set enthält viele naturgetreue Details und bildet die drei verschiedenen Ebenen des Kolosseums nach, die jeweils mit den Säulen des dorischen, ionischen und korinthischen Ordens geschmückt sind.

Zu den Details gehören sogar 80 "Rippen" in den Zuschauerständern (genau die gleiche Anzahl wie das Original) und drei verschiedene Ziegelfarben. Sie können auch von außen in die Mitte des Kolosseums sehen, genau wie sein reales Gegenstück.

Die Reihenfolge des Baus entspricht der des Originals, wobei die "hölzerne" Arena der letzte Bau ist, der im Inneren platziert wird. Wie das aktuelle Lego Old Trafford kann das Gebäude aus jedem Winkel betrachtet werden, sodass Sie es in jeder Ausrichtung anzeigen können. Es ist über 27 cm hoch, 52 cm breit und 59 cm tief.

Das Set wurde von Rok Zgalin Kobe entworfen: "Eine der größten Herausforderungen und eines der wichtigsten Dinge war es, die Monumentalität des Kolosseums in Lego-Form zu vermitteln. Ich war der Meinung, dass das Modell ein besonderes architektonisches Merkmal des Originals aufweisen sollte - die Reihen von Säulen, die die Bögen in verschiedenen Stilen flankieren.

"Um dies zu erreichen, wird das Modell unter Verwendung eines Effekts vertikaler Übertreibung konstruiert. Der Querschnitt ist daher weitaus steiler als bei der realen Struktur. Hoffentlich werden die Menschen durch die Erfahrung beim Bau des Lego-Modells dazu inspiriert, mehr über das Original zu erfahren . "

Schreiben von Dan Grabham.