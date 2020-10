Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Prime Day ist zu einer der besten Zeiten geworden, um all die intelligenten Technologien zu erhalten, die Sie für Ihr Zuhause gesucht haben, da der Online-Händler enorme Umsätze mit allen Arten von Produkten erzielt, einschließlich Roboterstaubsaugern.

iRobot hat sich zu einem führenden Hersteller von Roboterstaubsaugern entwickelt. Im Rahmen des Prime Day können Mitglieder bis zu 42 Prozent ihres Roombas sparen. Der größte Wert kommt auf den iRobot Roomba 981 . Dieser Roomba verwendet eine mit Wi-Fi verbundene Zuordnung, um sicherzustellen, dass jeder Zentimeter Ihres Bodens gereinigt wird. Es ist ideal für Häuser mit Haustieren und verwendet Schmutzerkennungssensoren, um sicherzustellen, dass der Boden makellos bleibt.

Der Roomba 981 arbeitet auch mit Alexa zusammen, sodass Sie Reinigungsarbeiten planen oder sie einfach die Böden ausbessern lassen können, bevor die Gäste ankommen.

US Prime-Mitglieder können den iRobot Roomba 981 für 400 US-Dollar erhalten, 42% Rabatt auf den normalen Preis. Es gibt auch einen Verkauf für den High-End- Roomba i6 + , der bei 600 US-Dollar 25 Prozent günstiger ist. Es gibt auch das relativ billige Modell, den iRobot Roomba 692 , der für 37 Prozent Rabatt bei 200 US-Dollar erhältlich ist.

Sehen Sie hier, wo Roombas in unserer Zusammenfassung der besten Roboterstaubsauger rangiert .

Prime Day ist der jährliche Verkauf von Amazon, exklusiv für Prime-Mitglieder, die Amazon Prime abonnieren . In diesem Jahr können Prime-Mitglieder in den USA, Großbritannien und mehreren anderen Ländern rund um den Globus vom 13. bis 14. Oktober auf Tausende von Rabatten bei Amazon zugreifen. Pocket-Lint zeigt in den folgenden Zusammenfassungen die besten Angebote für US- und UK-Prime-Mitglieder:

Wir haben auch einen Leitfaden für Amazon Shopping - Tipps, Tricks und Hacks hier .

Schreiben von Maggie Tillman.