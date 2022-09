Intels Arc A770 Grafikkarte kommt und soll es mit der Nvidia RTX 3060 aufnehmen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Nachdem Intel erst kürzlich seine 13. CPU-Generation vorgestellt hat, hat das Unternehmen nun auch bekannt gegeben, dass sein Flaggschiff Arc A770 GPU am 12. Oktober erhältlich sein wird.

Mit einem konkurrenzfähigen Preis von nur 329 US-Dollar soll die Intel Arc A770 anscheinend mit Nvidias RTX 3060-Karte konkurrieren. Obwohl Nvidia gerade erst seine neue RTX 40-Serie vorgestellt hat, ist dies immer noch ein kühnes Ziel und möglicherweise eine großartige Option für PC-Spieler, die nach einer erschwinglichen GPU für ihr Gaming-Rig suchen.

Während des Intel Innovation Events sprach Intel CEO Pat Gelsinger über die Preisgestaltung von Grafikkarten und darüber, was Intel dagegen zu tun gedenkt:

"Wir haben lange Zeit beobachtet, dass die Preise für GPUs im Bereich von 200 bis 300 Dollar liegen, aber in den letzten Jahren sind sie extrem teuer geworden... Sie sollten frustriert sein, weil Sie als Spielergemeinschaft den Kürzeren ziehen, und heute werden wir das ändern."

Das Unternehmen hat auch gesagt, dass es "sich verpflichtet hat, mit der Intel Arc-Grafikfamilie das Gleichgewicht zwischen Preis und Leistung für Gamer wiederherzustellen."

Wir erwarten also, dass wir in Zukunft mehr GPUs zu wettbewerbsfähigen Preisen sehen werden. Dies sollte einige interessante Ergebnisse für Gamer liefern, die in den letzten Jahren mit dem Preisanstieg durch Scalper und der mangelnden Verfügbarkeit von Grafikkarten zu kämpfen hatten.

Intel behauptet, dass die Intel Arc A770 GPU eine "überzeugende" Leistung bei der Erstellung von Inhalten und 1440p-Gaming bietet. Zu den technischen Daten gehören bis zu 16 GB GDDR6-Speicher, eine Taktrate von 2100 MHz und 32 Xe-Kerne.

Wir haben bereits gesehen, was ein Teil dieser Leistung in Bezug auf die Performance bringen kann:

Es wird sogar behauptet, dass die Arc A770 GPU die Nvidia RTX 3060 bei 1080p in einigen Ray-Traced-Spielen übertrifft und in einigen Fällen auch bei 1440p so gut wie die RTX 3070 abschneidet. Das alles wird auch von Intels Xe Super Sampling Technologie unterstützt, wir sind also gespannt, was hier passiert.

Schreiben von Adrian Willings.