Intel zeigt mit der neuesten Roadmap, dass es mit Gaming-Grafikkarten ernst ist

(Pocket-lint) - Intel hat bereits angekündigt, ab 2022 in den Bereich der Gaming-Grafikkarten einzusteigen. Nun wird auch die Roadmap für die Zukunft angedeutet.

Intel Arc, wie es bekannt ist, wird sowohl mit den Angeboten von Nvidia als auch von AMD als praktikable Alternative auf dem Markt konkurrieren. Intels Arc-basierte GPUs sollen im ersten Quartal 2022 auf den Markt kommen, aber jetzt hat das Unternehmen klargestellt, dass es sich auch nicht um einen kurzfristigen Plan handelt.

Das Unternehmen hat ein Bild getwittert, das auf die Codenamen für die diskreten Gaming-Grafikkarten hinweist, an denen es arbeitet. Der erste ist Alchemist, der Anfang 2022 eintreffen wird, gefolgt von Battlemage, Celestial und Druid. Alles unglaublich geekige Namen, denen wir voll und ganz zustimmen.

Ihr habt die Codenamen Alchemist, Battlemage, Celestial und Druid gehört, aber was ist mit E? Was glaubst du, was es sein könnte? #IntelArc pic.twitter.com/ZdrrGK0wNa