Das Swedish House Mafia Vinyl-Deck von Ikea ist ab Oktober erhältlich

(Pocket-lint) - Was erhält man, wenn man die Musikgruppe Swedish House Mafia mit einem kultigen schwedischen Haushaltswarenhersteller kreuzt?

Es ist der Obegränsad USB-C-betriebene Plattenspieler - der erste Plattenspieler von Ikea, der in den Handel kommt.

Der Plattenspieler hat ein schönes, minimalistisches Design und ist ganz in Schwarz gehalten.

Wie von Ikea nicht anders zu erwarten, ist der Preis vernünftig: 159,99 US-Dollar wird er kosten, wenn er im Oktober auf den Markt kommt.

Aber so wie es aussieht, wird er nicht so viel Selbstmontage erfordern wie der typische Ikea-Kauf.

Der Plattenspieler wurde bereits im Juni vorgestellt und ist Teil einer größeren Obegränsad-Kollektion.

Die komplette Kollektion umfasst verschiedene andere schwarze minimalistische Stücke wie einen Sessel, einen Schreibtisch, eine LED-Lampe und einen Plattenständer.

Im Jahr 2018 plante Ikea, einen Plattenspieler in Zusammenarbeit mit Teenage Engineering auf den Markt zu bringen - eine weitere Marke mit engen Verbindungen zur Swedish House Mafia.

Leider kam das Produkt aber nie in den Handel. Diesmal sieht es so aus, als ob du das Deck tatsächlich in die Hand nehmen kannst.

Ikea hat nicht allzu viele Details über den Obegränsad-Plattenspieler verraten, aber wir wissen, dass er über USB-C mit Strom versorgt wird, mit einem austauschbaren Tonabnehmer geliefert wird und über eine Kabelverbindung mit dem Eneby Bluetooth-Lautsprecher der Marke kompatibel ist.

Aufgrund der einzigartigen Form scheint er keine Staubschutzhülle zu haben, was einige Liebhaber wahrscheinlich abschrecken wird. Ansonsten sieht es wie ein vielversprechendes Vinyl-Deck mit einer großartigen Ästhetik aus.

Schreiben von Luke Baker.