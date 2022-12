Hyundai's super-süßer Roboter könnte Ihr nächstes Hotelfrühstück liefern

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Hyundai hat einen Roboter angekündigt, der als Hotellieferant im Rolling Hills Hotel eingesetzt werden soll, wobei auch die Online-Lieferung von Lebensmitteln getestet werden soll.

Der kleine Roboter mit der Bezeichnung Plug & Drive (PnD) verfügt über eine integrierte autonome Fahrtechnologie von Hyundai und wird Teil eines Pilotdienstes im Hotel sein. Aber die Lieferung frischer Handtücher und der Zimmerservice sind nicht alles, was der Roboter können wird. In einer Pressemitteilung von Hyundai heißt es, dass das Unternehmen auch einen Roboter für die Essenslieferung testen wird, der Restaurantbestellungen abholt und sie dann an die Haustür der Kunden liefert.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Und ja, es gibt ein Video!

Wie alle guten Roboter wird auch dieser laut Hyundai in der Lage sein, Kunden zu erkennen und mit den Aufzügen umzugehen, so dass er auch Hotelgäste auf anderen Etagen erreichen kann.

Das Rolling Hills Hotel ist nur eines der Unternehmen, die an einem neuen Pilotprogramm teilnehmen. Es nutzt den Roboter für den abendlichen Zimmerservice, der Speisen, Getränke und andere Annehmlichkeiten liefert. Die Bestellungen werden über eine App aufgegeben, und sie werden sogar in Echtzeit verfolgt.

Alles in allem klingt das Ganze beeindruckend, und wer könnte schon widerstehen, dieses Ding zu umarmen und sich zu bedanken, nachdem er um 3 Uhr morgens seinen McDonald's geliefert hat?

Wir nicht!

Schreiben von Oliver Haslam.