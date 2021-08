Google erweitert seine Assistant-Funktionen, damit sich Ihre Kinder auf die Schule vorbereiten

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wir alle wissen, dass Routinen am Morgen Ihnen helfen können, Ihren Tag auf die richtige Spur zu bringen. Dies ist nicht mehr der Fall als bei Kindern kurz vor der Schule. Es gibt so viel zu merken und ohne einen festen Plan geht etwas schief. Google hat es sich zum Ziel gesetzt, dabei zu helfen. Sie können mit Google Assistant bereits Routinen festlegen, aber jetzt enthält es familienfreundlichere Funktionen , die speziell den Schulalltag von Kindern erleichtern.

Zunächst einmal lässt Google zu, dass seine Family Bell für Telefone verfügbar sein wird. Es war bisher nur für intelligente Geräte wie Lautsprecher verfügbar, aber es erweitert seine Verwendung, sodass jeder mit einem Smartphone es verwenden kann. Darüber hinaus gibt es jetzt eine Checklistenfunktion, die Ihnen hilft, morgens oder den ganzen Tag nichts zu vergessen. Es hat auch ein schönes, freundliches Aussehen und sollte Familien ansprechen, denn Checklisten können an sich ziemlich langweilig sein.

Sie können dieser Liste also Dinge hinzufügen wie „Bett machen“, „Zähne putzen“ oder „Den Hund füttern“. Im Grunde gibt es Kindern die Verantwortung, ihren Morgen in Ordnung zu bringen, was den Eltern zweifellos beim Aufstehen hilft.

Google bietet nicht nur Checklisten für die Aktualisierung des Schulalltags an. Die wahrscheinlich coolsten Funktionen sind die eigentlichen pädagogischen. Das interaktive Periodensystem ist weitaus besser als alles, was man an der Wand eines Klassenzimmers finden würde. Und es wird noch mehr davon geben. Es ist einfach ein großartiges zusätzliches Werkzeug, um Kindern beim Lernen zu helfen.