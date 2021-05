Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Menschen lernen immer noch von der Coronavirus-Pandemie, einschließlich der Tatsache, dass es keinen Ersatz dafür gibt, mit jemandem in einem Raum zusammen zu sein.

Während Videokonferenz-Apps wie Zoom, Google Meet und Microsoft Teams versuchen, Ihnen dabei zu helfen, sich virtuell mit denen zu verbinden, die Sie lieben und mit denen Sie arbeiten, ist die Erfahrung immer noch eher begrenzt. Um die Grenzen der Remote-Zusammenarbeit zu erweitern, hat Google Project Starline entwickelt.

Frühes Videoanrufsystem, das in 3D gerendert wird, keine Brille erforderlich

Sundar Pichai, CEO von Google, betrat die Bühne bei Google I / O 2021 und gab bekannt, dass sein Unternehmen "vor einigen Jahren" ein Projekt gestartet hat, das auf verschiedenen Bereichen der Informatik aufbaut und auf maßgeschneiderte Hardware und hochspezialisierte Geräte setzt. Project Starline genannt, ist es ein frühes System, mit dem Sie im Wesentlichen jemanden per Video anrufen und ihn in hyperrealistischem 3D erleben können.

Project Starline besteht aus drei Komponenten:

Kameras und Tiefensensoren: Spezielle Geräte, die eine Person aus verschiedenen Perspektiven erfassen

Spezielle Geräte, die eine Person aus verschiedenen Perspektiven erfassen Fortschritte in der Informatik: Kundenspezifische Software, einschließlich neuartiger Komprimierungs- und Streaming-Algorithmen

Kundenspezifische Software, einschließlich neuartiger Komprimierungs- und Streaming-Algorithmen Lichtfeldanzeige: Benutzerdefinierte Hardware, die eine realistische Darstellung einer Person in 3D darstellt

Project Starline verwendet im Wesentlichen hochauflösende Kameras und benutzerdefinierte Tiefensensoren, um die Form und das Erscheinungsbild eines Benutzers aus verschiedenen Perspektiven zu erfassen. Anschließend wird alles von der Software zusammengeführt, um ein äußerst detailliertes Echtzeit-3D-Modell zu erstellen. Google sagte, es wende Forschungen in den Bereichen Computer Vision, maschinelles Lernen, räumliches Audio und Echtzeitkomprimierung an. Der Effekt ist das Gefühl einer Person, die Ihnen direkt gegenüber sitzt.

Die resultierenden Daten sind ebenfalls riesig - viele Gigabit pro Sekunde.

Um diese 3D-Bilder über vorhandene Netzwerke zu senden, hat Google neuartige Komprimierungs- und Streaming-Algorithmen entwickelt, die die Daten um einen Faktor von mehr als 100 reduzieren. Google hat außerdem eine Lichtfeldanzeige entwickelt, die Ihnen die realistische Darstellung einer Person zeigt, die direkt vor Ihnen sitzt Sie in drei Dimensionen.

Während Sie Ihren Kopf und Körper bewegen, kann das Google-System die Bilder, die Sie in der Lichtfeldanzeige sehen, an Ihre Perspektive anpassen. Es schafft ein Gefühl von Volumen und Tiefe, ohne dass zusätzliche Brillen oder Headsets erforderlich sind. "Sie können auf natürliche Weise Gesten sprechen und Augenkontakt herstellen", beschrieb CEO Sundar Pichai auf der I / O 2021. "Es ist so nah wie möglich an dem Gefühl, jemandem gegenüber zu sitzen."

Es ist derzeit in einigen Büros von Google verfügbar

Google sagte, es habe bereits Tausende von Stunden damit verbracht, Project Starline in seinen eigenen Büros zu testen. Obwohl es keine Pläne gibt, ein Produkt für Verbraucher kommerziell freizugeben, gab es laut Angaben von Unternehmenspartnern Aufregung und es ist geplant, den Zugang zu Partnern im Gesundheitswesen und in den Medien zu erweitern.

Weitere Informationen finden Sie in Googles Blog-Position.

Schreiben von Maggie Tillman.