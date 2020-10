Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsonite hat zwei Rucksäcke vorgestellt, die mit der Jacquard-Technologie von Google ausgestattet sind, sodass der Stoff Ihre Berührung wahrnehmen kann.

Die neuen Rucksäcke sind Teil der Konnect-I-Reihe und in zwei Größen erhältlich: Eine für 230 US-Dollar und eine schlankere für 200 US-Dollar. Sie haben jeweils Taschen und Trennwände und funktionieren ähnlich wie der 880 US-Dollar teure Yves Saint Laurent Cit-E-Rucksack , der zuvor mit Jacquard auf den Markt gebracht wurde. Sobald Sie das Jacquard-Modul am linken Schultergurt mit dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel aufgeladen haben, können die Rucksäcke Gesten erkennen und darauf reagieren, denen Sie Aktionen zugewiesen haben.

Das Jacquard-Modul ist abnehmbar. Es rastet über Stifte am Schultergurt ein. Es vibriert, wenn es installiert und einsatzbereit ist. Anschließend öffnen Sie die mobile Jacquard-App für iOS oder Android, um Ihre Gesten und Aktionen zu programmieren. Es funktioniert mit vier Gesten beim Start: Aufbürsten, abbürsten, zweimal tippen und abdecken.

Mit einer Auffrischgeste können Sie beispielsweise die Aktion Wiedergabe / Pause aufrufen oder Titel überspringen. Oder Sie können nach unten streichen, um Anrufe entgegenzunehmen. Sie können auch eine Geste festlegen, um beim Gehen eine Stecknadel in Google Maps abzulegen und etwas Cooles zu sehen, an das Sie sich später erinnern können. Sie können sogar die LED am Modul so einstellen, dass sie blinkt, wenn Sie eine Geste verwenden, was für den nächtlichen Gebrauch nützlich sein kann.

Beide Samsonite Konnect-i-Rucksäcke sind ab sofort auf der Samsonite-Website in den USA erhältlich.

Schreiben von Maggie Tillman.