Google arbeitet neben anderen Dingen an intelligenten Tätowierungen

Google beschäftigt sich oft mit der einen oder anderen intelligenten Technologie, und jetzt scheint das Unternehmen an intelligenten Tätowierungen zu arbeiten.

Diese als "SkinMarks" bekannten intelligenten Tattoos wurden entwickelt, um auf gekrümmte Körperteile (z. B. Knöchel) gerieben und als Touchpad verwendet zu werden.

CNET berichtet, dass diese intelligenten Tattoos dann als Schlagoberfläche mit Wischgesten und natürlichen, instinktiven Handbewegungen verwendet werden könnten.

Die Forschung zu tragbaren intelligenten Steuerungen ist seit einiger Zeit im Gange. Tatsächlich haben die Forscher bereits 2017 ein Whitepaper geschrieben, in dem es darum geht, wie unsere Feinmotorik eine solche Benutzeroberfläche intuitiver und natürlich einfacher zu bedienen macht, selbst wenn sie nicht hinschaut.

Diese technische Zauberei wird mit leitfähiger Tinte und Tätowierungspapier durchgeführt, das dann thermisch ausgehärtet und auf den Körper aufgetragen wird. Derzeit wird an der Universität des Saarlandes in Deutschland mit Mitteln von Google daran gearbeitet. Ob wir jemals sehen werden, dass es in der realen Welt implementiert wird, bleibt abzuwarten, aber dieses Projekt ist eines von mehreren, an denen Google aktiv beteiligt ist, wenn es um neue intelligente Technologien geht.

Das Unternehmen hat auch Finger in anderen Kuchen. 1D Eyewear zum Beispiel ist eine subtilere Version von Google Glass mit einem herkömmlichen Look & Feel für Brillen.

Eine tragbare Oberfläche für die virtuelle Realität, die als Grabity bezeichnet wird und es Ihnen ermöglicht, Dinge, die Sie in der virtuellen Realität aufnehmen oder berühren, realistischer zu fühlen.

Es gibt auch SmartSleeve , ein tragbares Material mit druckempfindlichen Sensoren, die Gesten, Bewegungen und mehr erkennen können.

Alle weisen auf eine interessante Zukunft für die Technologie und die Art und Weise hin, wie wir mit unserer Welt interagieren.