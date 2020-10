Eine visuelle Geschichte jahrzehntelanger Weltraumforschung mit der NASA

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Um das 60-jährige Bestehen der NASA zu feiern, erstellte das Google Arts & Culture Lab 2019 ein umfangreiches visuelles Archiv . Eine Sammlung einiger der besten Bilder, die von der NASA aufgenommen wurden, damit wir sie erkunden und genießen können.

Mithilfe der öffentlichen API der NASA hat Google sein maschinelles Lernen genutzt, um eine große Sammlung historischer Fotos aus dem Jahr 1915 zu erkunden. Dieses Archiv enthält 127.000 Bilder, die analysiert und kategorisiert wurden, damit wir sie durchqueren können.

Wir haben eine Auswahl unserer Favoriten zusammengestellt, um Ihren Appetit anzuregen.

Der blaue Marmor

Das Bild unseres Planeten wurde 2014 aufgenommen. Es wurde mit der Visible Infrared Imaging Radiometer Suite auf dem KKW-Satelliten Suomi zusammengestellt und zeigt eine Zusammenstellung mehrerer verschiedener Bilder, die zu einem vollständigen Bild kombiniert wurden.

Das zusammengesetzte Bild der östlichen Hemisphäre zeigt unseren Planeten mit einem wunderschönen blauen Farbton. Es sieht eher aus wie ein Marmor als ein Zuhause. Die Zeitraffer-Videoansicht dieses Bildes ist ebenfalls ziemlich fantastisch.

Quecksilber zeigt seine Farben

Auf den ersten Blick sieht dies wie ein weiteres Foto des Mondes aus, aber es ist tatsächlich eine Aufnahme von Merkur. Dieses Bild wurde 2008 aufgenommen und zeigt unglaubliche Details der Oberfläche von Merkur, einem Planeten, der atemberaubende 48 Millionen Meilen von unserer Heimatwelt entfernt ist.

Wolken von Atlantis

Ein unglaublicher Blick auf das Space Shuttle Atlantis, das 2009 vom Kennedy Space Center in Florida aus startet. Atlantis ist einer der größten Frachtunternehmen. Mit diesem Start wurde das Shuttle in den Himmel geschickt, um die Internationale Raumstation wieder zu versorgen und Nicole Stott nach zwei Monaten auf die Erde zurückzubringen an Bord der Station.

Ein letztes Bestreben

Im Jahr 2011 startete das Space Shuttle Endeavour zu seinem letzten Raumflug vom Kennedy Space Center der NASA.

Die Endeavour hatte während ihrer Zeit eine Menge Action erlebt - darunter 25 verschiedene Missionen mit insgesamt 173 verschiedenen Besatzungsmitgliedern. Es hatte 296 Tage im Weltraum verbracht und über 100 Millionen Meilen zurückgelegt.

Eine Marmoransicht von Pluto

Das Raumschiff New Horizons der NASA hat 2015 hochauflösende, verbesserte Farbbilder von Pluto aufgenommen, als es am Planeten vorbeifuhr. Währenddessen beobachtete das Chandra-Röntgenobservatorium interessante Röntgenaktivitäten aus der Umgebung des Planeten. Diese Röntgenstrahlen schienen viel mehr zu sein, als eine kalte, felsige Welt ausstrahlen sollte, was zu einigen Debatten führte.

Ein Mond mit Aussicht

Im Jahr 2011 wurde ein Vollmond von der Besatzung der Internationalen Raumstation fotografiert, wobei auch der Horizont der Erde und die Dunkelheit des umgebenden Weltraums auftauchten.

Raumschiff beim Anflug

Diese Ansicht zeigt das Sojus-Raumschiff TMA-7, das sich der Internationalen Raumstation nähert. Ein brillanter Blick auf die Erde und die Weite des Weltraums bietet eine ziemlich spektakuläre Kulisse.

Eine brillante Lichtshow

Ein spektakulärer Blick auf die Aurora Borealis, die 2017 in Kanada aufgenommen wurde. Dieses großartige Bild der Lichtphänomene ist nur eine der unglaublichen Sehenswürdigkeiten unserer Welt, die regelmäßig von den Bewohnern der Internationalen Raumstation entdeckt werden.

Mutterschiff

Es sind nicht nur Raketen, mit denen die NASA in den Weltraum gelangt. Ein weiteres reguläres Transportmittel ist das Mutterschiff . Im Laufe der Jahrzehnte wurden verschiedene B-52-Bomber umgebaut, um kleine Raumfahrzeuge für den Start aus der Luft zu transportieren.

Diese riesigen, großen Schiffe waren am Start einiger der fortschrittlichsten Luft- und Raumfahrtfahrzeuge der NASA beteiligt. Die Tatsache, dass diese Bomber so viel Gewicht tragen können, macht sie zum perfekten Transportfahrzeug für andere Fahrzeuge. Die umgebauten Flugzeuge sind außerdem vollgepackt mit einer Vielzahl von Überwachungsgeräten, um beide Fahrzeuge im Auge zu behalten, wenn sie hoch in den Himmel steigen.

Dieses Bild zeigt ein Mutterschiff mit dem experimentellen unbemannten Hyperschallflugzeug der NASA, das die X-43 ordentlich unter ihren Flügeln eingebettet hat. Auf den ersten Blick leicht zu übersehen, aber beeindruckend, sobald Sie es erkennen.

Luftstart in Aktion

Eine viel eindrucksvollere Ansicht von Mothership in Aktion zeigt, wie der X-38-Prototyp von seinem Startmast auf dem Flügel abfällt. Die X-38 ist ein Rückholfahrzeug für die Internationale Raumstation. Diese Art von Testflügen stellt sicher, dass das Fahrzeug sicher und einsatzbereit ist.

Mars Rovers

Welche Bildergalerie der NASA wäre ohne Blick auf die Mars Rovers vollständig? Dies ist eine nahezu identische Kopie des NASA Curiosity Rovers , der sich derzeit auf dem Mars befindet. Dieser kleine Bot landete 2012 auf dem Mars mit der alleinigen Aufgabe, die Bewohnbarkeit des Planeten zu bestimmen.

Ein neugieriges Selfie

Nach ein paar Jahren auf dem Mars nutzte der Curiosity Rover der NASA seine Kameras, um mehrere Selfies aufzunehmen. Diese zeigten nicht nur eine Momentaufnahme der Marslandschaften, sondern auch den Zustand des Bots während seiner Reisen um die Oberfläche des Planeten.

Wir sind immer beeindruckt, die Fotos von Curiosity zu sehen, nicht nur, weil dies Ansichten von einem anderen Planeten sind, sondern auch, weil es seit fast einem Jahrzehnt auf diesem Planeten ist.

Eine multinationale Raumfahrtanstrengung

Dieses unglaubliche Foto zeigt, wie international die Internationale Raumstation sein kann. Es zeigt eine Ansicht von Japans drittem Nachschubschiff, dem H-II Transfer Vehicle-3, das 2012 an der Station angebracht wurde.

Die Adleraugen unter Ihnen bemerken möglicherweise auch, dass der Arm, der an diesem Schiff befestigt ist, kanadisch ist. Es ist großartig zu sehen, wie Menschen auf der ganzen Welt sich bemühen, diese wissenschaftlichen Abenteuer zu unterstützen, ganz zu schweigen von der fantastischen Aussicht auf unser blau / grünes Zuhause.

Nicht deine bliche Huckepackfahrt

Dieses unglaubliche Foto aus dem Jahr 1979 zeigt den Space-Shuttle-Orbiter Columbia , der eine Fahrt auf dem Rücken eines Boeing 747-Flugzeugs auf einer 2.400-Meilen-Reise von Kalifornien aus unternimmt.

Dieses Space Shuttle würde zwei Jahre später seinen ersten Raumflug starten und dann weitere 27 Missionen über 22 Jahre hinweg fortsetzen. Leider endete es tragischerweise im Jahr 2003, als sich das Shuttle während des Wiedereintritts auflöste und dabei die gesamte Besatzung tötete.

Durch die Wolken schweben

Ein ziemlich beeindruckendes Foto aus dem Jahr 2002 zeigt den Space Shuttle Orbiter Columbia, der durch die Wolken startet, um das Hubble-Weltraumteleskop zu warten und zu verbessern. Dies war der 27. Kampf des Orbiters und der 108. offizielle Flug des Space-Shuttle-Programms der NASA.

Landung

Eine weitere fantastische Aufnahme der Columbia aus dem Jahr 1981 zeigt das Shuttle, das auf Rogers trockenem See auf der Edwards Air Force Base in Südkalifornien landet. Diese Ansicht ist an sich schon etwas Besonderes, aber es ist auch der erste NASA-Flug, der mit einer Landung auf Rädern endet. Es ist auch eine Veränderung der Zukunft der Raumfahrt.

Docking luft

Dieses Bild aus dem Jahr 2010 zeigt ein unbemanntes Nachschubfahrzeug, das sich der Internationalen Raumstation nähert. Es bringt Nahrung, Sauerstoff, Treibmittel und Vorräte für die Besatzung mit.

Die Aussicht auf das herannahende Fahrzeug ist beeindruckend, ebenso wie der gesamte Prozess.

Shuttle-Nachschub

Diese Aufnahme zeigt das Space Shuttle Atlantis im Jahr 2010 während einer Nachschubmission. Das Shuttle und das Team waren an der Erweiterung der Internationalen Raumstation um ein neues Stationsmodul sowie am Austausch von Batterien und der Versorgung des umlaufenden Außenpostens beteiligt.

Buzz Aldrin auf dem Mond

Dieses klassisch ikonische Bild zeigt den Astronauten Edwin E. Aldrin Jr. (auch bekannt als Buzz) während der extravehikulären Aktivität von Apollo 11 auf dem Mond. Die Ansicht hier zeigt alle wissenschaftlichen Experimentiergeräte mit dem im Rahmen sichtbaren Passive Seismic Experiment Package und dem Laser Ranging Retro-Reflector.

Dieses Foto wurde von dem Astronauten Neil A. Armstrong aufgenommen, der eine 70-mm-Mondoberflächenkamera verwendete, um die unglaubliche Szene festzuhalten. Währenddessen blieb der Astronaut Michael Collins bei den Befehls- und Dienstmodulen in der Mondumlaufbahn.

Ein Hintergrund der Schwrze

Diese Ansicht aus dem Jahr 2007 zeigt das Space Shuttle Endeavour, das an die Internationale Raumstation angedockt ist, vor dem Hintergrund der Dunkelheit des Weltraums und des Horizonts unserer Erde.

Eine Nachtansicht der Erde von der ISS

Diese fantastische Aussicht auf unser Haus bei Nacht wurde 2015 von der Besatzung der Expedition 43 an Bord der Internationalen Raumstation aufgenommen. Eines von vielen fantastischen Bildern unserer Welt, die aus dem Weltraum aufgenommen wurden.

Das Nordlicht von oben

2016 hat die Besatzung der Internationalen Raumstation diesen Blick auf das Nordlicht (Aurora Borealis) von oben aufgenommen. Ein ziemlich spektakulärer Blick auf eine bereits unglaubliche Lichtshow.

Ein Blick auf die Erde aus 3,9 Millionen Meilen

1992 nahm das Galileo-Raumschiff dieses Bild von Erde und Mond aus einer Entfernung von etwa 3,9 Millionen Meilen auf. Beide sind anscheinend in Dunkelheit geworfen, aber der Mond reflektiert viel weniger Licht als unser Heimatplanet. Eine unglaubliche Aussicht, die es so aussehen lässt, als ob wir auf einem Marmor leben.

Eine Vision von Sonneneruptionen

Im Jahr 2015 strahlte die Sonne eine Sonneneruption auf mittlerer Ebene aus, die vom Solar Dynamics Observatory der NASA entdeckt wurde und dieses Bild des Augenblicks aufzeichnete.

Diese Art von Fackeln stellen massive Strahlungsstöße dar, vor denen unsere Atmosphäre uns schützt. Aber sie unterbrechen Kommunikationssignale.

Merkur - Der schnellste Planet

Diese farbenfrohe Ansicht von Merkur wurde von der NASA unter Verwendung von Bildern erstellt, die vom Raumschiff MESSENGER aufgenommen wurden . Die Mission MESSENGER (MEccury Surface, Space ENvironment, GEochemistry and Ranging) wurde 2004 gestartet und hat sich zum Ziel gesetzt, Quecksilber eingehender als zuvor zu untersuchen .

Natürlich würde der Planet auf diese Weise nicht für das menschliche Auge aussehen, sondern stellt eine Verbesserung der Chemikalien, Mineralien und physikalischen Unterschiede auf der Oberfläche des Planeten dar.

Entlarvung der Geheimnisse des Merkur

Das MESSENGER-Raumschiff der NASA bietet leistungsstarke Technologien zur Erkundung des fernen Planeten. Dies schließt die Instrumente des Quecksilberatmosphären- und Oberflächenzusammensetzungsspektrometers ein. Diese dienen zur Durchführung spektraler Oberflächenmessungen und Analysen der Mineralien und Oberflächenmaterialien des Planeten. Diese Messungen werden visualisiert, indem die MASCS-Daten mit Mosaiken überlagert werden, die vom Mercury Dual Imaging System erstellt wurden, um diese Darstellung zu erstellen. Nicht nur eine farbenfrohe Ansicht eines anderen Planeten, sondern auch eine, die voller visueller Daten steckt.

Das MESSENGER-Raumschiff landete bereits 2015 auf der Oberfläche , jedoch nicht, bevor es solche wertvollen Daten sammelte.

Jupiter Abyss

Das Juno-Raumschiff der NASA ist eine Sonde, die den Jupiter umkreist und Daten auf dem riesigen Planeten sammelt. Dies ist ein solches Bild, das von der Sonde aufgenommen wurde. Es zeigt "einen Bereich innerhalb eines Jupiter-Strahls, der einen Wirbel zeigt, der ein intensiv dunkles Zentrum hat."

Dies wurde während des 20. Vorbeiflugs des Planeten aufgenommen und ist zweifellos ein unglaublicher Anblick.

Der prchtige Marmor

Ein weiteres Foto von Jupiter, das erneut vom Juno-Raumschiff eingefangen wurde, als es einen engen Vorbeiflug durchführte. Wirbelnde hellweiße Wolken wirbeln herum und malen ein Bild einer wütenden Atmosphäre.

SpaceX-Nachschub

Das Geschäft mit der Erforschung des Weltraums erfordert viel Nachschub und Wartung. Diese einfache Ansicht zeigt eine Rakete, die abhebt, um genau das zu tun - Vorräte und Ausrüstung zur Internationalen Raumstation zu bringen.

"Eine SpaceX Falcon 9-Rakete startet um 16:30 Uhr EDT vom Space Launch Complex 40 der Cape Canaveral Air Force Station in Florida und trägt das Raumschiff SpaceX Dragon. Auf seiner 14. Mission für kommerzielle Nachschubdienste für die NASA wird Dragon Nachschub liefern. Ausrüstung und neue wissenschaftliche Experimente für die Technologieforschung zur Raumstation. "

Hhenforschung

Die Forschung der NASA wird nicht ausschließlich im Weltraum durchgeführt. Manchmal werden auch Forschungsflüge in großer Höhe eingesetzt. Dieser Schnappschuss fängt eine solche Mission mit dem Mond ein, der perfekt im Hintergrund gerahmt ist.

"Die Perseus A, ein ferngesteuertes Forschungsflugzeug in großer Höhe, wird hier während einer Forschungsmission im Dryden Flight Research Center in Edwards, Kalifornien, im August 1994 gegen Mond und Himmel gerahmt gesehen."

Ein Pilot Selfie

Astronauten müssen im Rahmen ihrer Rolle offensichtlich viele Trainings- und Testflüge absolvieren. Dieses Bild wurde während einer solchen Mission aufgenommen.

"Am Ende der Demonstrations-Testaktivitäten für den Terminal Countdown kehrt die STS-107-Besatzung nach Houston zurück. Im Cockpit des T-38-Jet-Trainers befindet sich Pilot William" Willie "McCool. In seinem Helm spiegelt sich ein weiterer T-38 mit anderer Besatzung Mitglieder. Der Start der Mission STS-107 ist für den 16. Januar 2003 zwischen 10 und 14 Uhr EST an Bord des Space Shuttle Columbia geplant. STS-107 ist eine Forschungsmission, die mehr als 80 Experimente zur Erforschung der Erde und des Meeres umfasst Weltraumforschung, fortschrittliche Technologieentwicklung und Gesundheit und Sicherheit von Astronauten. "

Das Ende einer Reise

Dieses Bild zeigt den Moment, in dem das Space Shuttle Endeavour nach einer 16-tägigen Mission, bei der das Shuttle 6,6 Millionen Meilen zurücklegte, auf der Basis der Edwards Air Force landete. Das Bild wurde 2008 aufgenommen und war der 27. Flug zur Internationalen Raumstation mit den wichtigsten Vorräten und Ausrüstungsgegenständen.

Dieselbe Mission umfasste auch vier Weltraumspaziergänge für Astronauten und Bemühungen, die ISS auf Langzeitmissionen für sechs Besatzungsmitglieder vorzubereiten.

Ein angedocktes Unterfangen

Eine weitere Aufnahme von Endeavour, diesmal aus dem Jahr 2002. Dieses Foto zeigt das Space Shuttle, das mit dem unter Druck stehenden Paarungsadapter (PMA-2) am vorderen Ende des Destiny Laboratory auf der Internationalen Raumstation angedockt ist.

Die Besatzung hier war an der Lieferung und Installation des Mobile Remote Servicer Base Systems (MBS) beteiligt, einem wichtigen Werkzeug für die Wartung der ISS.

Kommunikationssysteme

Dieses Bild zeigt den Tracking- und Datenrelais-Satelliten E, einen Satelliten, der 1991 in eine stationäre Umlaufbahn gebracht wurde, um eine nahezu ununterbrochene Kommunikation zwischen der Erde und umlaufenden Shuttles und mehr zu ermöglichen. Etwas, das in den Jahren zuvor schmerzlich gefehlt hat.

Zwei Sonnen

Dieses Bild ist eigentlich ein Künstlerkonzept und zeigt einen fernen Planeten, auf dem zwei Sonnen statt nur einer untergehen. Die Aussicht hier muss unglaublich sein.

"Der Planet, Kepler-16b genannt, ist der Tatooine-ähnliche Planet, der bisher in unserer Galaxie gefunden wurde ..."

Space Shuttle Atlantis

Im Jahr 2010 wurde das Space Shuttle Atlantis von der Besatzung der ISS während eines Docking-Vorgangs fotografiert. Dieses fantastische Foto war das Ergebnis.

Signifikante Sonneneruptionen

Dieses Bild aus dem Jahr 2014 wurde vom Solar Dynamics Observatory der NASA aufgenommen. Es zeigt signifikante Sonneneruptionen von der Sonne. Sonneneruptionen sollen zu starken Strahlungsstößen führen. Glücklicherweise kann diese Strahlung nicht durch unsere Atmosphäre gelangen, aber wenn dies der Fall wäre, würde dies Probleme verursachen. Einige dieser Arten von Fackeln reichen jedoch aus, um GPS und andere Satellitensignale zu stören.

Wiederherstellungspraxis

In den lauwarmen Gewässern des Atlantischen Ozeans werden 1966 Froschmänner gesehen, die an einer Wiederherstellungsübung teilnehmen, um Befehlsmodule wiederherzustellen, die zur Erde zurückgekehrt sind. Diese Männer waren dafür verantwortlich, dieses Modul zu sichern und es auf ein Bergungsschiff zu heben. Dies ist die Art von Szene, in die Astronauten zurückkehren könnten.

Schreiben von Adrian Willings.