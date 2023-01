Garmin Dash Cam Live bietet LTE für die Aufzeichnung in ständiger Verbindung

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Dash Cams können sehr nützlich sein, wenn man in einen Unfall verwickelt wird, aber die Garmin Dash Cam Live geht noch weiter, indem sie rund um die Uhr aufzeichnet, was passiert, und es in der Cloud speichert.

Dash Cams sind seit jeher praktisch, wenn man einen Unfall hat und wissen muss, wer die Schuld trägt, aber sie sind normalerweise nur gut, wenn man gerade unterwegs ist. Das ist bei der Garmin Dash Cam Live anders, denn sie verfügt über eine permanente LTE-Verbindung. Einmal eingerichtet, können Fahrer ihr Fahrzeug auch dann im Auge behalten, wenn sie nicht hinter dem Steuer sitzen.

Die Kamera selbst unterstützt 1440p-Aufnahmen und hat ein 140-Grad-Sichtfeld, sodass Sie immer einen guten Blick auf das Geschehen haben sollten. Garmin Clarity HDR soll außerdem sicherstellen, dass Autobesitzer auch am hellsten Tag oder in der dunkelsten Nacht sehen können, was vor sich geht.

Laut Garmin werden die gespeicherten Videoclips automatisch für 24 Stunden online gespeichert und können über die Garmin Drive Smartphone-App abgerufen werden. Die Kamera ist außerdem immer eingeschaltet und läuft, so dass Sie nichts verpassen werden.

Die beeindruckende Dash Cam Live ist ab sofort in den Vereinigten Staaten erhältlich und hat einen empfohlenen Verkaufspreis von 399,99 US-Dollar. Sie benötigen jedoch ein aktives LTE-Abonnement, um die Always-On- und Aufzeichnungsfunktionalität nutzen zu können, was Sie bei der Kalkulation berücksichtigen sollten. Pläne beginnen bei $ 9,99 pro Monat, aber Sie müssen die $ 19,99 Advanced LTE Plan, wenn Sie, dass 30 Tage Retention wollen.

Schreiben von Oliver Haslam.