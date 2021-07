Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Garmin hat den Launch Monitor Approach R10 angekündigt, ein Gerät, das detaillierte Schwungdaten, Ballfluginformationen und ein komplettes Golfsimulator-Erlebnis liefert.

Der neue Launch-Monitor unterscheidet sich geringfügig von dem anderen Monitor des Unternehmens, dem Approach G80, der als GPS-Gerät mit integrierten Schläger- und Ballverfolgungsmetriken fungiert. Stattdessen kombiniert der Approach R10 alle Funktionen eines Startmonitors und einer vollständigen Kurssimulation.

• Beste Golf-Gadgets: Top-Technologie, um Ihr Spiel zu verbessern

Dies macht den Approach R10 eher zu einer dedizierten Alternative zu den professionellen (aber astronomisch teuren) Monitoren von Foresight, Trackman und Flightscope, anstatt ein GPS-Gerät zu sein, das an der Tasche befestigt wird und auch als Monitor starten.

Das Stativdesign bedeutet, dass es genauso tragbar ist wie das Approach G80 und kann in Ihrem Garten, drinnen oder auf der Strecke aufgestellt werden, mit vielen erweiterten Metriken, die den Benutzern angeboten werden.

Im Einsatz stellen die Spieler den Approach R10 hinter sich auf, wobei bei jedem Schwung eine Vielzahl von Messwerten protokolliert wird - Schlägerkopfgeschwindigkeit, Schlagflächenwinkel, Bahnwinkel, Angriffswinkel, Ballgeschwindigkeit, Abschusswinkel, Abschussrichtung, Spinachse, Spin Rate, Apex-Höhe, Smash-Faktor, Carry-Distanz, Gesamt-Distanz und Deviation-Distanz sind alle Teil des Pakets.

Wie bei den bekannten, teuren Alternativen zu dieser Technologie können Nutzer auch virtuelle Runden spielen, wobei 42.000 Plätze über die Garmin Golf App und Approach R10 verfügbar sind. Es werden auch automatisch aufgezeichnete Videos verfügbar sein, wobei die App Statistiken von jeder Aufnahme überlagern kann.

Mit einer Akkulaufzeit von ebenfalls 10 Stunden übersteht das Approach R10 auch das härteste Training oder die virtuelle Runde bequem – es sei denn, Sie sind wie wir routinemäßig am Strand gefangen oder können den Wasserhindernissen nicht widerstehen .

Garmin UK und Garmin US geben beide an, dass das Gerät in 5-8 Wochen zu einem Preis von 529,99 £ / 599,99 $ erhältlich sein wird.

Wir werden beide Launch-Monitore von Garmin bald testen, also haltet Ausschau nach unseren vollständigen Urteilen.

squirrel_widget_5718288