(Pocket-lint) - Facebook hat heute eine neue Reihe von Portal- Smart-Screen-Geräten vorgestellt, und zum ersten Mal verkauft das Unternehmen eine vollständig kabellose, batteriebetriebene Option, sodass Sie den 10-Zoll-Bildschirm aufnehmen und überall verwenden können, wo Sie möchten - genau wie ein Tablett.

Während im Jahr 2021 die Notwendigkeit eines eigenständigen intelligenten Bildschirms, der nicht so viel mehr funktioniert als eine schicke Videoanrufeinheit, veraltet erscheinen mag , sieht das Unternehmen mit dem Gerät eindeutig einen Weg zur Marktreife für diejenigen, die es vorziehen, ihren Laptop zu behalten oder iPad getrennt von ihren virtuellen Konferenzen.

Die beiden neuen Produkte, die heute vorgestellt und vorbestellt werden können, sind das Portal Go und das Portal+, die in den Bildschirmgrößen 10 bzw. 14 Zoll erhältlich sind. Derzeit liegen die Schätzungen der Akkulaufzeit des Portal Go bei etwa fünf Stunden Nutzung.

Facebooks neues tragbares Portal Go

Wie der Name schon sagt, ist nur das Portal Go mit einem Akku ausgestattet, sodass Sie das größere Portal+ an einem Ort in Ihrem Zuhause oder an Ihrem Arbeitsplatz fixieren müssen.

In Übereinstimmung mit früheren Portalen des Unternehmens verfügen alle Einheiten über eine physische Abdeckung, die die ultrabreite 12-Megapixel-Kamera maskiert, um (zu Recht) anhaltende Datenschutzbedenken auszuräumen.

Bei all diesen Facebook-Smart-Screens ist hier natürlich die enge Integration mit Messenger und WhatsApp das Killer-Feature. Wenn Sie Zoom jedoch eher verwenden, beachten Sie, dass das größere Portal+ bis zu 25 Personen gleichzeitig auf dem Bildschirm unterstützen kann, was schön sein sollte, wenn große tägliche Büromeetings zu Ihrer Routine gehören.

Das Portal Go wird in den USA am 19. Oktober für 199 US-Dollar eingeführt, während das Portal+ am selben Tag für 349 US-Dollar ausgeliefert wird.