Elgatos schicke Webcam ist die erste der Welt mit 4K60-Unterstützung

(Pocket-lint) - Elgato hat das nach eigenen Angaben weltweit erste Gerät angekündigt, das eine 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde unterstützt. Der Preis liegt bei stolzen 399,99 US-Dollar.

Aber nicht nur der Preis ist heftig. Das neuste Produkt von Elgato ist sowohl physisch als auch in Bezug auf das, was es bietet, sehr groß. Wir haben gesehen, dass andere Webcams eine 4K-Auflösung bieten, aber sie sind normalerweise auf 30 Bilder pro Sekunde beschränkt. Das ist hier nicht der Fall, denn die Facecam Pro bietet 60 Bilder pro Sekunde und sorgt damit für flüssigere Streams und Videogespräche für alle.

Zu den weiteren Funktionen, die den hohen Preis rechtfertigen, gehört die Möglichkeit, je nach Situation zwischen Auto- und manuellem Fokusmodus zu wählen. Elgato behauptet auch, dass die Facecam Pro bei nur 3,9 Zoll fokussieren kann, was perfekt für das Streaming Ihres Gesichts in engen Räumen ist. Das Unternehmen verspricht eine DSLR-ähnliche Steuerung der Kameraeinstellungen wie Sichtfeld, Belichtung und Weißabgleich für diejenigen, die so etwas mögen.

Streaming über eine App, die noch kein 4K60 unterstützt? Elgato sagt auch, dass sein "fortschrittlicher Algorithmus" das 4K-Video für Sie in super-duper 1080p-Aufnahmen umwandelt. Die Kehrseite der Medaille ist, dass kein Mikrofon eingebaut ist, das müssen Sie selbst in die Hand nehmen.

Die Facecam Pro wird über das mitgelieferte USB-C-auf-USB-C-Kabel mit deinem Rig verbunden, was bedeutet, dass du nur noch einen stabilen Platz finden musst, um das Ding zu montieren. Damit sollten Sie jetzt anfangen - die Elgato Facecam Pro kann ab sofort bestellt werden.

Schreiben von Oliver Haslam.