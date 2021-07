Elgato unterstützt dein Streaming-Spiel mit der Facecam

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Facecam von Elgato ist eine Webcam auf Enthusiasten-Niveau, die von Grund auf für Content-Ersteller und Streamer entwickelt wurde. Ein Gerät, das verspricht, die Messlatte mit überlegener Qualität höher zu legen, die Ihnen hilft, Ihre Produktionsqualität zu steigern.

Für den Anfang verwendet es einen Sony Starvis CMOS-Bildsensor - doppelt so groß wie ein herkömmlicher Webcam-Sensor - der in der Lage ist, ein hohes Maß an Details aufzunehmen, damit Sie beim Streamen oder Aufzeichnen von Inhalten großartig aussehen. In Kombination mit einem Elgato Prime-Objektiv verspricht dies Aufnahmen in Studioqualität mit einer Blende von f/2.4 und einer Brennweite von 24 mm Vollformat-Äquivalent.

Zu den weiteren Intelligenzen gehört ein integrierter Flash-Speicher, mit dem Sie Einstellungen direkt in der Kamera speichern und Ihre Einstellungen speichern können. Das liegt daran, dass Facecam eine Plug-and-Play-Kamera ist, aber auch mit Camera Hub funktioniert. Eine von Elgato speziell entwickelte Software, mit der Sie alle möglichen Dinge optimieren können, von der Belichtungskorrektur bis hin zu Weißabgleich, Verschlusszeit, ISO und mehr. Ähnlich wie bei einer richtigen DSLR-Kamera. Und damit haben Sie viel Flexibilität, die Einstellungen an Ihre Umgebung anzupassen.

Optik: Elgato Prime Lens (Ganzglas)

Fokusbereich: 30 - 120 cm (11,8 - 47,2 Zoll)

Blende: f/2.4 Brennweite: 24 mm

82-Grad-Sichtfeld

Unterstützte Auflösung: 1080p60, 1080p30, 720p60, 720p30, 540p60, 540p30

Die Kamera verfügt außerdem über ein Design mit festem Fokus, sodass Sie immer klar im Bild sind und sich problemlos vor der Kamera bewegen können. Das breite 82-Grad-Sichtfeld bedeutet, dass Sie so viel von Ihrem Streaming-Raum einfangen können, wie Sie möchten.

Dies ist eine 1080p 60-FPS-Kamera, die sicherlich Geschäfte macht. So sehr, dass Sie eine USB 3.0-Verbindung benötigen, um sicherzustellen, dass Sie die besten Ergebnisse erzielen. Es hat kein Mikrofon (wer verwendet schon ein eingebautes Mikrofon?), aber was es hat, ist die Unterstützung für Elgatos Streamdeck . Mit wenigen Klicks können Sie ganz einfach die Helligkeit ändern, die Sättigung optimieren oder Ihren Streams einen dramatischen Zoom hinzufügen.

All dies hat natürlich seinen Preis, wobei die Elgato Facecam 199,99 US-Dollar oder 199,99 GBP kostet. Aber nach allem, was wir gesehen haben, bekommen Sie sicherlich das, wofür Sie bezahlen.