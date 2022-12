Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Der Dyson Supersonic Haartrockner hat sich in der Weihnachtszeit als äußerst beliebt erwiesen - als Geschenk für jemanden, dem seine Haare sehr am Herzen liegen. Allerdings ist er in der Regel am teureren Ende des Marktes angesiedelt, und mit dem Black Friday im Rückspiegel bedauern Sie vielleicht, dass Sie nicht nach einem Rabatt gesucht haben.

Keine Sorge, der britische Einzelhändler Currys hat nur für die nächsten Tage ein besonderes Angebot - er bietet den Dyson Supersonic Haartrockner in der klassischen Eisen- und Fuscia-Farbkombination mit einem Preisnachlass von 50 £ an.

Sparen Sie 50 € beim Dyson Supersonic Haartrockner Wenn Sie den Dyson Supersonic Haartrockner bis zum Ende der Spielzeit am Sonntag, den 4. Dezember 2022, bei Currys kaufen, erhalten Sie einen Rabatt von 15 Prozent. Normalerweise kostet er £329.99, jetzt nur £279.99. zum angebot

Der Haartrockner von Dyson funktioniert auf ähnliche Weise wie seine messerlosen Ventilatoren. Er hat einen Motor mit 110.000 Umdrehungen pro Minute und ein rückenfreies Lochdesign, bei dem die Luft erhitzt und durch den Griff gedrückt wird. Es gibt auch eine Vielzahl von Aufsätzen, von denen mehrere im Lieferumfang enthalten sind.

In unserem Testbericht auf Pocket-lint geben wir ihm fünf Sterne und sagen, dass er "alles ist, was man von einem Haartrockner erwarten würde, wenn der Auftrag, einen zu entwickeln, grenzenlos wäre. Er sieht großartig aus, trocknet Ihr Haar im Eiltempo und hat das Design-Ethos eines Mercedes und eines BMW zusammen.

Wir fügen hinzu, dass es ein erstaunliches Gerät ist.

Unser einziger kleiner Kritikpunkt waren die Kosten - was bei diesem großartigen Angebot von Currys weniger ins Gewicht fällt.

Denken Sie aber daran, dass das Angebot diesen Sonntag ausläuft, also müssen Sie sich schnell entscheiden.

Schreiben von Rik Henderson.