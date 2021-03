Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Dyson hat sein Vakuumprogramm mit einem neuen Flaggschiff namens V15 Detect aktualisiert. Es startet in den USA für 699 US-Dollar.

Das Einzigartige an diesem Stabstaubsauger ist, dass er ein Laserstauberkennungssystem oder grünes Licht hinzufügt, das den gesamten Staub auf Ihren Böden hervorhebt, damit Sie sie wirklich reinigen können. Das Unternehmen platzierte den Laser in einem so exakten Winkel, dass Sie sogar Schmutz erkennen können, den Sie normalerweise mit bloßem Auge nicht sehen. Wenn Sie das Vakuum über einen Abschnitt laufen lassen, hilft Ihnen der Laser festzustellen, ob Sie Schmutz auf dem Boden zurückgelassen haben.

Das neue Modell, das den V11 von 2019 ersetzt , verfügt über ein LCD zur Anzeige von Informationen, einschließlich verschiedener Vakuummodi und der Batterielebensdauer. Es verfügt außerdem über einen neuen akustischen Piezosensor und einen Mikroprozessor. Sie überwachen den Lufteinlass, um sowohl die Größe als auch die Menge des angesaugten Staubes zu bestimmen. Anschließend werden alle diese Daten an das eingebaute LCD und den Hauptmotor gesendet, um die Leistung und die Saugleistung bei Bedarf automatisch zu erhöhen.

Dyson V15 Detect ist Teil eines größeren Dyson Outsize und des Dyson Omni-Glide, die alle gerade angekündigt wurden. Sie sind jetzt auf der US-Website von Dyson erhältlich. Noch kein Wort zur internationalen Verfügbarkeit oder Preisgestaltung für einen der neuen Reiniger.

Schreiben von Maggie Tillman.