Dolby präsentiert sein neuestes Dolby Atmos Music Mix Studio

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Dolby hat sein neuestes Dolby Atmos Music-fähiges Studio in West-London präsentiert. Eastcote Studios ist ein unabhängiges Studio, das 1980 von Chaz Jankel von Ian Dury und The Blockheads und dem Ingenieur Philip Bagenal gegründet wurde.

Das Studio wurde in der Vergangenheit von einer Vielzahl von Künstlern genutzt, darunter Massive Attack (die dort die bahnbrechenden Blue Lines aufgenommen haben), Depeche Mode, Adele, Arctic Monkeys, Suede und Kaiser Chiefs. Es verfügt jetzt über einen kompakten, aber beeindruckenden Dolby Atmos-Mischraum, den Sie in diesem Video sehen können:

Das Studio gehört jetzt Martin Terefe, der Grammy- und Brit-prämierte Alben produziert und mit A-ha, Jason Mraz, Cat Stevens, Shawn Mendes und Yungblud zusammengearbeitet hat.

Der Grammy-nominierte Ingenieur und Produzent Dyre Gormsen hat auch mit Martin an vielen Projekten zusammengearbeitet und wird im neuen Dolby Atmos-fähigen Studio arbeiten. Die neueste Single des neuen Künstlers Henjila Yellow Face wurde in Atmos in der Einrichtung gemischt, während Jack Savorettis neuestes Album Europiana ebenfalls in Atmos gemischt wurde.

Der Mischraum im Eastcote (unten) ist winzig und befindet sich am oberen Ende einer Wendeltreppe - es zeigt, dass Sie keine riesige Einrichtung benötigen, um in Atmos zu mischen. Neben dem Raum können Sie auch die Dolby Atmos Renderer-Software sehen, die im obigen Video verwendet wird.

Über die Möglichkeiten für Atmos in der Zukunft sagt Dyre Gormsen: „Martin und ich freuen uns sehr, unsere Fähigkeiten und unser Fachwissen bei Eastcote einzusetzen und die neuen Möglichkeiten zu nutzen, die uns Dolby Atmos bei der Erstellung und Unterstützung einiger von die heißesten neuen Talente, die in der Musikszene auftauchen."

Schreiben von Dan Grabham.