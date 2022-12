Leak zeigt, dass DJIs preisgünstige Mini 3 Drohne nur noch wenige Tage entfernt ist

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Es wird nicht mehr lange dauern, bis preisbewusste Käufer die Non-Pro-Version der Mini 3-Drohne in den Händen halten können, da einige Geräte bereits in den Regalen stehen.

Die Drohne wurde bereits für den 9. Dezember angekündigt, ist aber noch nicht zu 100 Prozent von DJI bestätigt worden. Allerdings haben einige Leute in den Vereinigten Staaten bereits begonnen, die Drohne in lokalen Geschäften mit einem Preis von $859,99 für die Fly More-Kombination zu entdecken.

Das deutet definitiv darauf hin, dass eine Veröffentlichung kurz bevorsteht, und es sieht immer unwahrscheinlicher aus, dass es eine große Enthüllung geben wird. Vielmehr scheint es jetzt wahrscheinlich, dass DJI dieses Ding einfach per Pressemitteilung herausbringen wird.

So wird die Fly More Combo in den USA 860 Dollar kosten. Die Veröffentlichung steht unmittelbar bevor. Vielleicht nicht einmal eine Release-Präsentation. https://t.co/okOqNeKaQo- Jasper Ellens - 27 Leaks (@JasperEllens) December 3, 2022

Zwar sind 860 Dollar nicht gerade billig, aber im Vergleich zu den 1.098 Dollar, die Drohnenliebhaber ausgeben müssen, um in die Mini 3 Pro Fly More Combo zu kommen, ist das für viele immer noch ein besseres Angebot.

Diese Fly More-Kombination bedeutet, dass Käufer der Mini 3 drei Akkus erhalten, aber es gibt Funktionen, die bei der Mini 3 Pro fehlen, wie man es erwarten würde. Es scheint, dass es keine nach vorne gerichteten Hindernissensoren gibt, und die Reichweite von 10 km (6,2 Meilen) ist weniger beeindruckend als die 12 km (7,4 Meilen), die der große Junge Pro aufbringen kann.

Es wird erwartet, dass DJI das Gerät in wenigen Tagen offiziell ankündigen wird. Wir können davon ausgehen, dass wir bald mehr darüber erfahren werden, was es kann und was es nicht kann.

