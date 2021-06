Holen Sie sich den DJI OM4 Smartphone-Gimbal für bis zu 29 Prozent Rabatt am Prime Day

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Letztes Jahr hat DJI mit dem OM 4 einen Neuzugang in seiner beliebten Smartphone-Gimbal-Reihe vorgestellt. Jetzt wurde es sowohl in den USA als auch in Großbritannien für die Prime Day-Verkäufe reduziert.

In den USA ist es von 149 auf 119 US-Dollar gesunken, während es in Großbritannien von 139 auf 99 GBP reduziert wurde , was einer Einsparung von 20 bzw. 29 Prozent entspricht.

Der OM 4 verbindet sich über Bluetooth mit Ihrem Telefon und der dazugehörigen App. Der neue Gimbal führte einen neuen magnetischen Aufsatz sowie einige erweiterte Aufnahmemodi ein. Sie können wählen, ob Sie einen Metallgriff mit ausziehbaren Armen verwenden, um Ihr Telefon an Ort und Stelle zu halten, oder die magnetische Metallscheibe verwenden, die an der Rückseite Ihres Telefons klebt.

Es gibt Timelapse-, Motionlapse- und Hyperlapse-Modi - Motonlapse ist ein Zeitraffer, bei dem sich das Telefon während der Aufnahme zwischen zwei Punkten bewegt. DynamicZoom ahmt diesen filmischen Look nach. Es gibt auch Zeitlupen-, Sport- und Panorama-Modi.

Das OM 4 verfügt außerdem über ein standardmäßiges 3/8-Zoll-Schraubgewinde, sodass Sie es auf einem Stativ befestigen können. Es werden auch Mini-Stativbeine mitgeliefert.

squirrel_widget_338797

Unten finden Sie schnelle Links direkt zu den Angebotsseiten der Top-Händler, nur für den Fall, dass Sie nach etwas suchen, das wir nicht behandelt haben.

Schreiben von Dan Grabham.