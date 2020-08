Das Magnetsystem von DJI OM 4 erleichtert die Verwendung des neuesten Osmo Mobile

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - DJI hat ein neues Modell für seine beliebte kardanische Osmo Mobile-Smartphone-Serie eingeführt. Diese neueste Version - das OM 4 - bietet ein innovatives neues magnetisches Befestigungssystem sowie einige erweiterte Aufnahmemodi.

Auf den ersten Blick sieht das OM 4 praktisch identisch mit dem Osmo Mobile 3 aus , und das liegt zum größten Teil daran, dass es das gleiche Design hat.

Der Handkardanring verwendet eine ähnliche Kombination aus Tasten und Bedienelementen und hat oben denselben Klapparm, wodurch er im heruntergeklappten Zustand ordentlich und kompakt ist.

Dank eines neuen magnetischen Befestigungssystems ist es jedoch ganz anders, wenn es darum geht, das Telefon am Zubehör zu befestigen.

Benutzer, die das neue OM 4 kaufen, können zwischen einem schlanken Metallgriff mit ausziehbaren Armen oder der magnetischen Metallscheibe wählen, die direkt auf der Rückseite eines Smartphones haftet.

Nach dem Anbringen rastet es mit einem starken Magneten am Kardan ein und bedeutet, dass keine Griffe oder Krallen an der Seite des Telefons festgeklemmt sind und dass keine Anschlüsse oder Tasten blockiert sind.

Der abnehmbare Griff mit ausziehbaren Armen verfügt über so schlanke Arme / Griffe, dass die Seiten des Smartphones nur sehr wenig Platz haben.

DJI hat das Smartphone-Befestigungssystem nicht nur neu erfunden, sondern der begleitenden Mimo-App auch eine Reihe neuer Aufnahmemodi hinzugefügt.

Es wurden eine Reihe von Bewegungen hinzugefügt, darunter DynamicZoom, das den bevorzugten filmischen Look für Horrorfilme und Gruselszenen nachahmt, in denen sich die Kamera zurückbewegt und gleichzeitig zoomt, um das Motiv in derselben Position zu halten, aber den Hintergrund verzerrt.

Darüber hinaus gibt es die Modi Zeitraffer, Bewegungsablauf und Hyperlapse. Motonlapse ist ein Zeitraffer, bei dem Sie das Telefon so programmieren, dass es sich zwischen zwei Punkten bewegt, während es das Zeitraffer-Filmmaterial aufzeichnet.

Es gibt Zeitlupen-, Sport- und Panoramamodi sowie eine Spin-Shot-Funktion, mit der Sie kreativ werden können.

Das OM 4 stellt über Bluetooth eine Verbindung zum Smartphone her, sodass alle Ihre physischen Anschlüsse weiterhin zugänglich sind. An der Basis befindet sich ein standardmäßiges 3/8-Zoll-Schraubengewinde, mit dem Sie es an einem Stativ befestigen oder die Mini-Stativbeine verwenden können Schiff mit, für die Zeiten, in denen Sie wollen, dass es stillsteht.

Das neueste Osmo-Gerät von DJI ist ab sofort für 149 USD in den USA, 139 GBP in Großbritannien oder zwischen 145 und 149 EUR in der EU erhältlich, je nach Mehrwertsteuer.

Schreiben von Cam Bunton.