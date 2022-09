Alienware hat jetzt einen günstigeren QD-OLED-Ultrawide-Gaming-Monitor

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Anfang 2022 stellte Alienware den weltweit ersten QD-OLED-Gaming-Monitor vor. Jetzt hat das Unternehmen ein neues Modell mit AMD FreeSync Premium Pro Technologie und einem günstigeren Preisschild.

Der ursprüngliche 34-Zoll-Gaming-Monitor Alienware AW3423DW wurde von verschiedenen Kritikern hoch gelobt, so dass das Unternehmen nun die Produktpalette erweitert.

Das aktualisierte Modell (AW3423DWF) weist einige kleinere Änderungen auf. Die Kompatibilität mit Nvidia G-sync wurde zugunsten von AMDs FreeSync Premium Pro getauscht und die Bildwiederholfrequenz von 175 Hz auf 165 Hz gesenkt. Ansonsten sind die Dinge jedoch größtenteils gleich geblieben und das ist keine schlechte Sache.

Es handelt sich um ein 34 Zoll, 3440 x 1440 QD-OLED-Panel mit Quantum-Dot-Technologie. Es verfügt über VESA HDR 400 und eine blitzschnelle Reaktionszeit von 0,1 ms (GtG). Außerdem unterstützt er die neueste Generation von Spielekonsolen und eine variable Bildwiederholfrequenz (VRR) von bis zu 120 Hz, falls Sie auf diese Weise spielen.

Eine 1800R-Kurve, 99,3 % DCI-P3/149 % sRGB-Farbraum, 1000 nits Spitzenhelligkeit und ein Kontrastverhältnis von einer Million zu eins runden ein ansprechendes Paket ab. Die QD-OLED-Technologie ist wahrscheinlich die größte Attraktion, denn sie verspricht eine hohe Spitzenleuchtdichte und einen größeren Farbbereich als viele andere Gaming-Monitore auf dem Markt.

Er ist in der Farbvariante Dark Side of the Moon erhältlich und wird standardmäßig mit einer dreijährigen Garantie geliefert.

Die gute Nachricht ist, dass er auch erschwinglicher ist als das Vorgängermodell und bei seiner Veröffentlichung im November für 1.099,99 USD oder 1.399,99 CAD im Handel erhältlich sein wird.

Schreiben von Adrian Willings.