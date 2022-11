Das 32-Zoll Samsung Odyssey G5 ist dank des Black Friday jetzt besonders günstig

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Wir sind große Fans von Samsungs Odyssey-Reihe von Gaming-Monitoren und der G5 ist ein Monitor, der Ihr hart verdientes Geld wert ist.

Der Odyssey G5 ist sowohl in einer 27-Zoll- als auch in einer 32-Zoll-Version erhältlich und hat eine Menge zu bieten. Mit einer QHD-Auflösung von 2560 x 1440p und einer Bildwiederholfrequenz von 165 Hz, AMD Freesync Premium-Funktionen, HDR10 und vielem mehr ist er ein großartiges Gerät. Es ist vielleicht nicht so schick wie das Odyssey G7, aber es ist immer noch einen Blick wert, vor allem mit diesem gesunden Rabatt.

Wenn Sie diese Angebote ins Auge fassen, dann sollten Sie auch die anderen Monitore der Samsung Odyssey-Reihe in Betracht ziehen. Es gibt einige großartige Angebote für eine Vielzahl verschiedener Monitore, darunter der Odyssey G9, der 25 % billiger als normal ist, und sogar der brandneue, wahnsinnig große Samsung Odyssey Ark, der derzeit 700 $ weniger kostet.

Natürlich sind die kleineren Monitore viel preiswerter und mit diesen Black Friday-Angeboten sind auch sie einen Blick wert.

Schreiben von Adrian Willings.