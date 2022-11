Der fantastische HyperX Quadcast S ist derzeit ein echtes Schnäppchen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Eines der besten USB-Mikrofone, die wir bisher verwendet haben, ist derzeit im Rahmen des Black Friday-Verkaufs zu einem guten Preis erhältlich.

Das HyperX QuadCast S ist ein fantastisch aussehendes USB-Mikrofon, das mit vielen Funktionen ausgestattet ist, darunter ein eingebauter Pop-Filter, eine Stoßdämpferhalterung und RGB-Beleuchtung. Es sieht also nicht nur beim Streaming großartig aus, sondern bietet auch eine erstaunliche Qualität, ohne dabei den Geldbeutel zu sprengen.

Dank der Black Friday-Rabatte ist dieses beeindruckende Mikrofon jetzt viel günstiger als sonst erhältlich.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

HyperX QuadCast S - 70 € sparen In Großbritannien ist das QuadCast S mit einem Preisnachlass von £70 auf den Normalpreis noch attraktiver geworden. Das ist der niedrigste Preis aller Zeiten für dieses Mikrofon, es lohnt sich also, jetzt zuzugreifen. zum angebot

Warum der HyperX Quadcast S groartig ist

Wie das ursprüngliche QuadCast ist auch das QuadCast S vollgepackt mit technischen und nützlichen Funktionen, darunter eine eingebaute Anti-Vibrations-Stoßdämpferhalterung, ein eingebauter Pop-Filter, ein Tap-to-Mute-Sensor und mehr.

Er verfügt über vier Richtcharakteristiken - Stereo, Kugel, Niere, Zweirichtung - und einen Frequenzgang von 20 Hz bis 20 kHz mit einer Abtastrate von 48 kHz/16 Bit. All dies bedeutet, dass es großartige Audiosignale aufnimmt und gleichzeitig Knackser, Knallgeräusche und lästige Hintergrundgeräusche mühelos eliminiert.

Das Hauptaugenmerk des QuadCast S liegt jedoch auf dem Stil, denn er verfügt über dynamische RGB-Beleuchtungseffekte, die Ihren Streaming-Bemühungen Stil und Pfiff verleihen.

Der QuadCast S kann dank der Unterstützung von 3/8-Zoll- und 5/8-Zoll-Gewinden an den meisten Schwenkarmen befestigt werden. Das bedeutet, dass Sie den QuadCast S in der Luft, nahe am Mund und in Sichtweite Ihrer Kamera aufstellen können. Ideal, wenn Sie sich beim Streaming von der Masse abheben möchten. Der QuadCast S kann über die HyperX NGENUITY Software angepasst werden, so dass Sie die RGB-Farbe nach Ihrem persönlichen Geschmack einstellen können.

Jetzt können Sie nicht nur gut aussehen, sondern auch großartig klingen.

Schreiben von Adrian Willings.