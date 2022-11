Die StreamCam von Logitech ist ein Schnäppchen im Black Friday-Ausverkauf

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Logitech StreamCam ist mit Sicherheit eine unserer Lieblings-Webkameras der letzten Jahre.

Sie ist leistungsfähig, gut gebaut und sieht auch noch gut aus. Es handelt sich um eine hochwertige Webkamera, die sich an moderne Videoersteller richtet, die auf YouTube, Facebook, Twitch, Instagram und anderen Plattformen streamen möchten. Sie eignet sich aber genauso gut für Microsoft Teams, Zoom und andere Videoanrufe.

Dank der Black Friday-Rabatte ist die StreamCam jetzt deutlich günstiger als sonst. In den USA kostet die StreamCam während der Black Friday-Aktion nur noch 96 US-Dollar. In Großbritannien kann man sie für 74,99 £ kaufen, das sind 64 £ weniger als normal.

Die StreamCam ist eine 1080p/60 FPS fähige Webcam, die dafür entwickelt wurde, Sie bei Anrufen gut aussehen zu lassen. Sie verfügt über ein praktisches Montagesystem, mit dem Sie sie auf Ihrem Monitor befestigen können, kann aber auch auf einem Stativ montiert werden.

Die StreamCam ist eine unserer Top-Webcam-Empfehlungen, und mit einem Preisnachlass wie diesem lohnt es sich noch mehr, sie ins Auge zu fassen.

Die StreamCam kann sowohl im Hoch- als auch im Querformat Videos aufnehmen und ist damit ideal für die Aufnahme von Filmmaterial für soziale Medien und Stories für Instagram und Facebook.

Sie verspricht gestochen scharfe 1080p-Videoaufnahmen mit KI-gestützter Gesichtsverfolgung, die einen intelligenten Fokus und eine genaue Belichtung während der Aufnahmen ermöglicht.

Die StreamCam funktioniert auch mit derLogitech Capture Software , mit der Sie direkt auf Ihre bevorzugte soziale Plattform streamen können. Außerdem können Sie Aufnahmen von zwei Webkameras gleichzeitig einbinden, Live-Text-Overlays und Filter hinzufügen und vieles mehr.

Wie zu erwarten, unterstützt StreamCam auch XSplit und Open Broadcaster Software (OBS), so dass Sie es problemlos in Ihr bestehendes Streaming-Setup einbinden können. Greifen Sie also jetzt zu, um Ihre Videoarbeit zu verbessern.

Schreiben von Adrian Willings.